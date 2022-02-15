Звезда сериалов и режиссер Роман Агеев: «Актер может говорить только то, что выучил»

Российский актер Роман Агеев знаком зрителям по фильмам и сериалам «Сестры», «Сад», «Собибор», «Мужчины не плачут», «Ленинград 46», «Посредник». Но и театральная сцена в стороне не осталась. С 1999–2005 годы Агеев работал в Молодежном театре на Фонтанке, где критики особо отмечали его Отелло. Позже он сотрудничал с различными театрами по договору, а с 2016 года актер получил «прописку» в театре «На Литейном». Здесь же в январе 2022 года Агеев преподнес на суд зрителей свою дебютную постановку в качестве режиссера по произведению Антона Чехова «Бег». В интервью ФАН актер и теперь уже режиссер Роман Агеев рассказал о своем виденье профессии актера и страхе, который наверняка лишил его не одной роли.

— В петербургском театре «На Литейном» в конце января состоялась премьера вашего дебютного спектакля в качестве режиссера «Бег»? Какие отклики получили?

— Премьера прошла замечательно, зрители приняли хорошо, а откликов пока нет — просто благодарили. Это первый серьезный опыт в режиссуре.В итоге получилась очень сложная конструкция, которую мы все вместе попытаемся поднять. Я благодарен Театру «На Литейном» за такую поддержку, которую я нигде больше не смог бы получить. И в итоге серьезной совместной работы мы воплотили в жизнь то, что представляем о театре.

— Если бы не актерская стезя, что еще могло бы стать вашим призванием?

— Вообще, на школьной скамье я не мечтал стал актером. Изначально поступил в Политехнический университет Петербурга, сейчас он называется имени Петра Великого. Год там отучился, после были еще два года в Ленинградской инженерно-экономической академии имени Пальмиро Тольятти. И только потом начал учебу в театральном вузе. Я после школы специально ехал поступать в Политех, чтобы стать атомщиком или энергетиком и работать на атомных станциях. Поэтому если бы не актерская профессия, работал бы сейчас на Кольской АЭС.

— У вас довольно брутальная внешность и большинство ролей ей соответствуют. Не было желания сменить кардинально амплуа и начать играть драматические роли, мягких и иногда излишне романтичных персонажей?

— Я вроде везде пытался сыграть мягкого и интеллигентного персонажа. Например, роль Лопахина у Сергея Овчарова в его фильме «Сад» по пьесе Чехова.

— А что ближе в итоге — образ брутального мужика или думающего романтика?

— Образ брутального мужика получается как-то в результате, наверное. В целом тебе дается сценарий, там все уже написано про персонажа — его судьба, поступки. Это и играешь. А что именно ближе — я не знаю.

— Как-то в интервью вы упоминали, что боитесь летать на самолетах. С чем это связано и насколько усложняет работу? Не случалось терять из-за этого роли?

— Связано это с возникающей паникой. Это, конечно, мешает в работе — от некоторых ролей приходится отказываться. Точнее меня на них даже не рассматривают, поскольку знают, что я не летаю. Точно не могу вспомнить, какие роли «слетели». А о некоторых из них я, скорее всего, и не знаю. Может, меня и рассматривали как актера на какую-то хорошую роль, а потом выяснилось, что я не летаю. Но если есть возможность добраться без перелетов, то я везде пытаюсь добраться.

Кадр из фильма «Собибор» /

— Вы снимались в фильме «Собибор» Константина Хабенского. Что для вас в этом фильме стало настоящим откровением?

— Сам материал стал для меня откровением. Но это еще до съемок, на уровне прочтения сценария, когда начал интересоваться этой темой. Когда искал информацию в интернете, откровением стало, что это реальный случай — когда весь лагерь взбунтовался вплоть до восстания. Причем половину беглых заключенных все же поймали — лишь часть смогла убежать.

— Там же на площадке вам довелось поработать с западными коллегами. Чем отличается их подход к съемкам?

— На самой площадке особых различий не видно. Подход один — режиссер ставит задачу, а ты ее выполняешь. Так же эти задачи выполняют и иностранные коллеги. А какие у них внутренние подходы — ты этого либо не видишь, либо особой разницы нет. Я думаю, киношный подход актеров идентичен.

— Какой он на площадке — режиссер Хабенский? Каким вы его увидели?

— Талантливый.

— Вы довольно успешный киноактер, но и театральные зрители вас знают. Если бы нужно было сделать выбор — театр или кино, чему отдали бы предпочтение?

— Каждый актер в течение своей жизни не единожды меняет предпочтение. Сегодня кино есть, а завтра – нет. Ты не можешь окончательно выбрать либо кино, либо театр. Это ведь зависит от наличия работы. Могут предлагать съемки постоянно, а может быть и затишье — сидишь, ждешь. Поэтому выбрать одну из сторон сложно. Хотя кто-то из актеров может и делает так.

— В актерской среде есть два совершенно противоположных мнения относительно выбора ролей. Одни говорят, что надо браться за любую роль, ведь актерство — это работа. Другие считают, что ко всем предлагаемым ролям надо подходить очень избирательно и разборчиво. Что вы думаете по этому поводу?

— Конечно, когда есть выбор — надо разборчиво подходить к ролям. Но когда его нет, ты просто говоришь себе: «И это тоже моя профессия». Мне кажется так. Если у человека есть выбор и иной источник дохода, помимо съемок, — он может себе позволить выбирать только то, что нравится ему.

Кадр из фильма «Шаг к счастью» /

— А работа в сериалах — это источник дохода или вам это просто нравится?

— Если я скажу, что это источник дохода, то это прозвучит так, как будто сериал — это низкокачественная продукция. Но это не так. Если бы мне не нравились съемки в сериалах, думаю, нашел бы чем еще заняться. Я считаю, это часть профессии.

— Почему вы отказываетесь вести аккаунты в соцсетях, ведь в современном мире это фактически часть жизни любого публичного человека, тем более актера?

— Да я не отказываюсь, просто делаю то, что умею. А вести аккаунты в соцсетях я не умею. И это не специальный образ закрытого человека. Я же сейчас с вами разговариваю открыто, хотя интервью давать не люблю. Поскольку считаю, что актер может говорить только то, что выучил. А умно беседовать и рассуждать о профессии, театре, кино он не умеет. Об этом должны рассуждать театроведы, кинокритики или режиссеры. А у актера природа совсем другая.

— У актера обычно есть роль, которая принесла ему популярность. А есть те, которые, может, даже остались не замеченными зрителями, но по какой-то причине запали в душу и стали своими. У вас есть такие, что это за роли?

— Популярным меня сделала роль в фильме Сергея Бодрова «Сестры». А которая по душе… Много их было. Был такой хороший сериал «Мужчины не плачут», «Сад» Сергея Овчарова, «Как поймать магазинного вора» Евгения Семенова, сериал Дениса Нейманда «Посредник» и «Ленинград 46» Игоря Копылова. Много их — видите, начал перечислять и запутался. Видимо, в период съемок эти роли совпадали с каким-то внутренним состоянием. И работать с режиссерами было интересно — от этого тоже многое зависит.

Ранее стало известно, что художественный руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов вновь станет режиссером премьерного спектакля в одном из пермских театров. Премьера запланирована на 2023 год.