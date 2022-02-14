Группировки Мисураты поддержали избрание Башаги новым премьер-министром Ливии

Триполи, 14 февраля. Представители 118 вооруженных формирований в городе Мисурата на западе Ливии поддержали назначение бывшего главы МВД Фатхи Башаги премьер-министром и создание нового правительства.

В совместном заявлении командиры группировок приветствовали консенсус, достигнутый между Палатой представителей и Высшим государственным советом. «Историческое» соглашение поспособствовало тому, что парламент избрал руководителя исполнительной власти.

Они надеются, что будущий кабмин доведет страну до проведения референдума по Основному закону и всеобщих выборов. Также одобрено внесение депутатами поправки в конституционную декларацию.

Представители формирований отвергли стремление сторонников главы нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы мобилизовать силы, чтобы продолжить управление государством. Боевики не хотят, чтобы их втянули в очередной вооруженный конфликт.

«Революционеры города Мисурата не были и никогда не будут камнем преткновения на пути мирной передачи власти и государственного строительства», — говорится в документе.

Ранее Фатхи Башага объявил о начале консультаций по формированию правительства. Состав кабмина представят на утверждение парламента в течение двух недель.

Палата представителей избрала Башагу на пост премьера в четверг, 10 февраля. Еще до голосования президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей предсказал исход заседания. Он поддержал кандидатуру экс-главы МВД, отметив его мужество и упорство в достижении целей.