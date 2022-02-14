Голкипер «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в «Зенит»

Санкт-Петербург, 14 февраля. Вратарь подмосковных «Химок» Илья Лантратов может продолжить карьеру в «Зените».

Петербургский «Зенит» близок к завершению сделки по трансферу 26-летнего голкипера «Химок» Ильи Лантратова. Соответствующую информацию представили журналисты «Чемпионата». Не исключено, что Лантратов подпишет контракт с «Зенитом» уже в зимнее трансферное окно.

«Стороны близки к договоренности о трансфере вратаря, но при этом между клубами пока нет ясности, когда произойдёт переход: до конца зимнего окна или летом», — отметил источник издания.

Лантратов, являющийся воспитанником белгородского «Салюта», выступает за «Химки» с 2019 года. В этом сезоне вратарь подмосковного клуба провел 18 матчей РПЛ, в которых пропустил 31 гол. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лантратова в 2 миллиона евро.