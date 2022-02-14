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Цены на видеокарты в Германии упали после предложения запретить майнинг

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 15:27
Экономика
Цены на видеокарты в Германии упали после предложения запретить майнинг
Prt Scr youtube.com  /  @ NVIDIA GeForce

Берлин, 14 февраля. Стоимость видеокарт в Германии значительно снизилась, но остается выше рекомендованной производителями, сообщает РБК.

Эта продукция в среднем стала дешевле на 20% за последний месяц. Например, модель Radeon RX 6500 XT продается с наценкой в 17%, а месяцем ранее показатель в среднем составлял 70%.

Изменения на внутреннем рынке ФРГ вызваны намерениями европейских властей сделать майнинг незаконным. Об этом высказывался глава Центрального банка Венгрии Дьердь Матолчи. В частности, он упомянул о Китае, который полностью запретил проводить любые транзакции криптовалют и майнинг.

Аналогичные планы Центрального банка РФ уже подорвали спрос на оборудование для майнинга, а объем предложения на рынке видеокарт вырос на 12%. Союзниками финансового регулятора выступили энергосбытовые компании и поставщики, желающие получить право отключать потребителей с подозрительно высоким расходом электроэнергии. Также они хотят, чтобы провайдеры предоставляли им IP-адреса майнеров, пишет INFOX.

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