Цены на видеокарты в Германии упали после предложения запретить майнинг

Берлин, 14 февраля. Стоимость видеокарт в Германии значительно снизилась, но остается выше рекомендованной производителями, сообщает РБК.

Эта продукция в среднем стала дешевле на 20% за последний месяц. Например, модель Radeon RX 6500 XT продается с наценкой в 17%, а месяцем ранее показатель в среднем составлял 70%.

Изменения на внутреннем рынке ФРГ вызваны намерениями европейских властей сделать майнинг незаконным. Об этом высказывался глава Центрального банка Венгрии Дьердь Матолчи. В частности, он упомянул о Китае, который полностью запретил проводить любые транзакции криптовалют и майнинг.

Аналогичные планы Центрального банка РФ уже подорвали спрос на оборудование для майнинга, а объем предложения на рынке видеокарт вырос на 12%. Союзниками финансового регулятора выступили энергосбытовые компании и поставщики, желающие получить право отключать потребителей с подозрительно высоким расходом электроэнергии. Также они хотят, чтобы провайдеры предоставляли им IP-адреса майнеров, пишет INFOX.