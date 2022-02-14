Политолог Сосновский предрек неожиданный итог визита Шольца в Москву после слов посла ФРГ о России

Берлин, 14 февраля. После того, что позволила себе посол ФРГ на Украине в прямом эфире одного из киевских телеканалов, немецкому канцлеру лучше отменить уже запланированный визит в Москву.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдхузен всего парой фраз максимально испортила предстоящий визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. Вообще, после ее громких заявлений по поводу Минских соглашений и выпадов в адрес России немецкому канцлеру на самом деле нечего делать в РФ. Разве что Шольц наберется мужества, открестится от слова Фельдхузен, гарантирует ее скорую отставку и все-таки начнет конструктивный диалог, подтвердив приверженность Берлина мирным договоренностям по Донбассу.

Печальный для канцлера итог предстоящего визита в Москву в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» предсказал немецкий политолог, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский, подчеркнув, что фрау Фельдхузен никак нельзя назвать глупым и некомпетентным дипломатом. Она прекрасно понимала, какие опасные для ФРГ тезисы озвучивает. Поэтому ее заявления стоит считать не случайностью, а продуманным шагом в рамках гибридной информационной войны.

ФБА «Экономика сегодня» /

Как известно, вышеупомянутый дипломат в эфире одного из телеканалов украинского олигарха Рината Ахметова заявила, что Берлин всецело поддерживает Киев в плане невыполнения нынешней редакции Минских соглашений. Она назвала Россию стороной конфликта и заверила публику, что немцы против того, чтобы украинская власть напрямую общалась с лидерами ЛНР и ДНР. По факту, своим коротким выступлением Фельдхузен от лица Берлина поддержала срыв Минских соглашений и осудила мирные инициативы РФ.

Владимир Соловьев эмоционально отметил, что после такого спича германского посла канцлеру Олафу Шольцу нечего делать в Москве. Александр Сосновский полностью поддержал ведущего, но попросил обратить внимание на уровень подготовки Фельдхузен. Этого дипломата вряд ли можно причислить к глупым, истеричным политиканам, которые вот уже которые год подряд продолжают раздувать русофобию ради русофобии.

Сосновский сообщил, что Анка получила очень хорошее образование. В свое время она — одна из немногих уроженок Западной Германии — поступила на факультет славистики и всерьез занялась изучением русского языка. Она очень опытный, хладнокровный и прекрасно подготовленный дипломат, прекрасно разбирающийся в русской и украинской культуре, истории и языке. На фоне всего этого, ее неслучайный выпад в адрес РФ выглядит как элемент некой тонкой игры. Это, конечно, не значит, что Шольцу в Москве не придется отвечать за ее слова. Политолог отметил, что для канцлера после этого инцидента визит в РФ вообще может закончиться позорным отступлением.

«Когда в Москву приедет Шольц, ему действительно придется либо доказать, что он не в этой связке (тех, кто управляет в том числе и Фельдхузен), либо если он с ними, он уедет ни с чем. Более того, визит закончится неожиданно для многих немцев и даже для американцев. Шольц покинет Москву в состоянии позорного молчания, потому что непонятно, как его воспримут в его стране после того, как в России его жестко отчитают за поведение посла и отправят ни с чем восвояси», — поделился своим прогнозом политолог.

Ранее военный эксперт Яков Кедми предсказал масштабную операцию РФ в Европе после обострения на Украине.