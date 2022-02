Полиция Канады разогнала протестующих дальнобойщиков с моста Амбассадор

Оттава, 14 февраля. Мост Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой, вновь открылся для транспортного движения после шестидневной блокады, организованной протестующими дальнобойщиками. Об этом сообщает агентство пограничной службы Канады.

«Сегодня завершился общенациональный экономический кризис на мосту Амбассадор», — заявил мэр города Виндзор Дрю Дилкенс.

Канадская полиция арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики, которые полностью закрыли движение через мост Амбассадор. Власти вернули контроль над наиболее загруженной сухопутной границей в мире после распоряжения суда. Ранее мэр Уиндзора, граничащего с американским Детройтом, сообщил о намерении добиться разгона протестующих в судебном порядке.

Canada, the last man who for four days helped block the Ambassador Bridge in Windsor has been arrested. Head held high, proud to be on the right side of history. Respect. pic.twitter.com/BNUYqYeFa6 — RadioGenova (@RadioGenova) February 14, 2022

Забастовки усугубили нагрузку на цепочки поставок для автопроизводителей и других предприятий. Автоконцерны General Motors, Toyota, Ford и прочие компании сообщили о больших потерях и сокращении смен.

Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

По информации полиции Уиндзора, было арестовано от 20 до 30 человек. Власти также конфисковали транспортные средства, находящиеся в зоне демонстраций.

Unreal scenes in Canada as heavily armed forces move in to make arrests and tow all vehicles from ambassador bridge. pic.twitter.com/zwI6Oa2ufR — Wittgenstein (@backtolife_2022) February 13, 2022

13 февраля канадское правительство увеличило полицейский контингент, разместив рядом с мостом более 50 транспортных средств, включая крейсеры, автобусы и бронеавтомобили. Количество протестующих сократилось до приблизительно 45, по сравнению с примерно сотней 12 февраля.

Полиция Уиндзора подчеркнула, что больше «не потерпит нелегальной активности».

«Колонна свободы», состоящая 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

Le monde doit voir ce qui se passe en Macronie : c’est une horreur!????



RT en masse pour diffuser!???? pic.twitter.com/G4frjRj6qt — ❗️????????????????????????????????????????????????????™️❗️ (@EnModeMacaron) February 13, 2022

По пути в столицу Канады к автопробегу дальнобойщиков присоединились тысячи мирных жителей, выступающих против ограничений, введенных администрацией Джастина Трюдо. Блокада моста Амбассадор началась 7 февраля. Участникам удалось преградить доступ к пунктам пересечения границы в провинциях Альберта и Манитоба. Протесты частично финансировались сторонниками в США через краудфандинговую платформу GoFundMe. Однако 5 февраля компания завершила сбор средств, достигших 8 млн долларов.

Контрпротесты

Жители Канады, согласные с политикой правительства в сфере здравоохранения и выступающие за обязательную вакцинацию, призвали власти положить конец протестам, продолжающимся уже три недели. В Оттаве прошли контрпротесты, в рамках которых участники попытались остановить грузовики, пытающиеся присоединиться к блокаде.

«Нам надоело, мы устали. Мы хотим, чтобы Оттава вновь стала скучной, как раньше», — заявил один из жителей Оттавы агентству Reuters.

Правительство Канады рассматривало введение чрезвычайного положения для урегулирования кризиса из-за сильной нехватки полицейских в столице. Для этого власти хотели ввести в действие Закон о чрезвычайном положении, который использовался только один раз в мирное время в 1970 году.

Hundreds of #CounterConvoy protesters in Vancouver are blocking convoy truckers and their supporters heading down to Robson and Burrard. Counter protesters have been reacting in real time to move their blockades as convey routes change @cbcnewsbc pic.twitter.com/AVdGDwYiUK — Cory Correia (@CoryCorreia) February 5, 2022

По предварительным оценкам IHS Markit, общие потери от протестов дальнобойщиков достигли 850 млн долларов.

Масштабные забастовки в Канаде привели к таким же демонстрациям в США, Австралии, Новой Зеландии, Франции и других странах, где население устало от двух лет пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.