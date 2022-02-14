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Полиция Канады разогнала протестующих дальнобойщиков с моста Амбассадор

Весь мир
Полиция Канады разогнала протестующих дальнобойщиков с моста Амбассадор
Global Look Press  /  Arindam Shivaani/ZUMAPRESS.com

Оттава, 14 февраля. Мост Амбассадор, через который проходит сухопутная граница между США и Канадой, вновь открылся для транспортного движения после шестидневной блокады, организованной протестующими дальнобойщиками. Об этом сообщает агентство пограничной службы Канады.

«Сегодня завершился общенациональный экономический кризис на мосту Амбассадор», — заявил мэр города Виндзор Дрю Дилкенс.

Канадская полиция арестовала десятки демонстрантов и разогнала протестующих и их грузовики, которые полностью закрыли движение через мост Амбассадор. Власти вернули контроль над наиболее загруженной сухопутной границей в мире после распоряжения суда. Ранее мэр Уиндзора, граничащего с американским Детройтом, сообщил о намерении добиться разгона протестующих в судебном порядке.

Забастовки усугубили нагрузку на цепочки поставок для автопроизводителей и других предприятий. Автоконцерны General Motors, Toyota, Ford и прочие компании сообщили о больших потерях и сокращении смен.

Через Амбассадор ежедневно перевозится продукция в размере 360 млн долларов — 25% от стоимостного объема торговли товарами между США и Канадой.

По информации полиции Уиндзора, было арестовано от 20 до 30 человек. Власти также конфисковали транспортные средства, находящиеся в зоне демонстраций.

13 февраля канадское правительство увеличило полицейский контингент, разместив рядом с мостом более 50 транспортных средств, включая крейсеры, автобусы и бронеавтомобили. Количество протестующих сократилось до приблизительно 45, по сравнению с примерно сотней 12 февраля.

Полиция Уиндзора подчеркнула, что больше «не потерпит нелегальной активности».

«Колонна свободы», состоящая 50 тысяч водителей грузовиков, несогласных с политикой правительства и требованием об обязательной вакцинации, отправилась из западной провинции Британская Колумбия в сторону Оттавы 24 января.

По пути в столицу Канады к автопробегу дальнобойщиков присоединились тысячи мирных жителей, выступающих против ограничений, введенных администрацией Джастина Трюдо. Блокада моста Амбассадор началась 7 февраля. Участникам удалось преградить доступ к пунктам пересечения границы в провинциях Альберта и Манитоба. Протесты частично финансировались сторонниками в США через краудфандинговую платформу GoFundMe. Однако 5 февраля компания завершила сбор средств, достигших 8 млн долларов.

Контрпротесты

Жители Канады, согласные с политикой правительства в сфере здравоохранения и выступающие за обязательную вакцинацию, призвали власти положить конец протестам, продолжающимся уже три недели. В Оттаве прошли контрпротесты, в рамках которых участники попытались остановить грузовики, пытающиеся присоединиться к блокаде.

«Нам надоело, мы устали. Мы хотим, чтобы Оттава вновь стала скучной, как раньше», — заявил один из жителей Оттавы агентству Reuters.

Правительство Канады рассматривало введение чрезвычайного положения для урегулирования кризиса из-за сильной нехватки полицейских в столице. Для этого власти хотели ввести в действие Закон о чрезвычайном положении, который использовался только один раз в мирное время в 1970 году.

По предварительным оценкам IHS Markit, общие потери от протестов дальнобойщиков достигли 850 млн долларов.

Масштабные забастовки в Канаде привели к таким же демонстрациям в США, Австралии, Новой Зеландии, Франции и других странах, где население устало от двух лет пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений.

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