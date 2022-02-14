Замечали, когда после случившейся беды или неудачи в делах мы вспоминаем, что знаки нам показывали, что мы не должны были к этому прийти? Из-за рационального мышления и стереотипов привычного материального мира мы зачастую забываем об интуиции, а ведь именно она иногда может нас спасти. Присматриваться к символам необходимо, когда впереди — важный шаг или событие. Наше подсознание всегда дает нам подсказки, когда причинно-следственная связь неочевидна.

Интуиция базируется на нашей бессознательной части, и поэтому наше рациональное сознание никак не может уловить сигналы, которые пытается посылать нам Вселенная. Оно, основываясь на внушаемых ему стереотипах, вообще старается отрицать нечто подобное.

«Ну какие знаки Вселенной, когда есть логика и наука?» — говорят многие, махнув рукой на очевидный указатель на тот или иной аспект жизни.

Но подобное противоречие не первую тысячу лет мешает человечеству. Именно поэтому самопознание и верное взаимодействие с действительностью нарушено, и люди попросту сходят с ума, держа в голове сотни ненужных мыслей и стереотипов, пишет журнал «Лиза».

Символизм по Карлу Юнгу

Выведенную сегодня на обсуждение тему ранее поднимал швейцарский ученый, ученик Фрейда Карл Густав Юнг. Он не так популярен, как его учитель, потому что у него было много несогласий с наставником.

Юнг разработал особую программу аналитической психологии, разделил виды личностей на архетипы и затронул вышеописанную тему в своих книгах «Синхрония» и «Символическая жизнь».

Исследовал Юнг и особенности влияния символов, и их прямую связь с бессознательным. Особую роль в его исследованиях занимали сны, то есть символы в сознании современного человека.

Символами Карл Юнг считает термины и образы, которые, помимо привычных для материалистов пониманий, несут в себе и другие смыслы, то есть дополнительные значения. Они, как правило, содержат нечто неопределенное и неизвестное.

Речь — один из самых главных символов. Общая в употреблении, она может порой указывать нам нужный путь или предостерегать. Именно поэтому оговорки порой нужно воспринимать как знаки.

Для того, чтобы научиться разговаривать с миром на языке символов, нужно понять и принять пять основных этапов восприятия символизма.

Определи язык

Каждый человек по-своему общается с миром. Кто-то доверяет своим снам, кто-то придумывает свои приметы. Кто-то везде видит цифры, которые либо о чем-то предостерегают, либо указывают, что вы на верном пути.

Кто-то может задать Вселенной вопрос и увидеть ответ на ближайшем биллборде по дороге домой. Для кого-то сработает запрос на определенного человека с нужными ему параметрами, который вдруг неожиданно появится в окружении.

Эффект дежавю тоже игнорировать не стоит. Важно осознанно подойти к этому вопросу и понять, что чаще вам откликается.

При этом необязательно это может быть что-то одно. Нащупав форму диалога со Вселенной, зафиксируйте это и проверьте или запомните, как сложатся события, если довериться знакам, или, напротив, не обратить на них внимания.

Индивидуальный подход к расшифровке

Основываясь на уже полученной практике, придумай свой ключ к расшифровке. Например, если вы увидели число 137, и с вами случилось что-то хорошее, отметьте это в блокноте. В будущем это поможет вам предугадать надвигающиеся события и не действовать наобум.

Символика действует сугубо индивидуально, поэтому не стоит ориентироваться на общие сухие трактовки вроде «черная кошка перебежала дорогу — жди несчастья». Возможно, именно для вас это — символ богатства и процветания или вообще великой любви.

Сны с исходными параметрами для разных людей, соответственно, несут разные смыслы.

Труд Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений» в данном случае чрезвычайно полезен. Благодаря этой книге можно научиться общаться с нашим бессознательным, а не с общими значениями, которые приводятся в сонниках разного толка.

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Доверяй чувствам

Согласно исследованиям американского врача и нейробиолога Пола Маклина, появилась гипотеза о так называемом «триедином мозге». Она долгое время считается одним из самых главных способов объяснения человеческого поведения. Ей активно пользуются психологи, учителя йоги, коучи и преподаватели медитации.

«Триединый мозг», по Маклину, состоит из трех частей:

Рептильный мозг. Эта часть серого вещества сформировалась раньше остальных в процессе эволюции. Согласно гипотезе, рептильный мозг контролирует базовые функции жизнедеятельности организма: дыхание, кровообращение, мышечные реакции и сон.

Эта часть серого вещества сформировалась раньше остальных в процессе эволюции. Согласно гипотезе, рептильный мозг контролирует базовые функции жизнедеятельности организма: дыхание, кровообращение, мышечные реакции и сон. Эмоциональный мозг. Эта часть мозга представляет собой гибрид рептильного мозга и лимбической системы. Здесь расположен центр наших эмоций и контроля опасности. Находится он посередине центральной нервной системы (ЦНС).

Эта часть мозга представляет собой гибрид рептильного мозга и лимбической системы. Здесь расположен центр наших эмоций и контроля опасности. Находится он посередине центральной нервной системы (ЦНС). Рациональный мозга (неокортекс). Данная часть мозга отличает человека от других животных. В нем располагается префронтальная кора. В ее компетенции — планирование, предвидение, восприятие времени, подавление неадекватных действий и эмпатия.

Если опираться на гипотезу триединого мозга, то опасность мозг чувствует намного раньше, чем мы успеваем это понять. Получается, что эмоциональный мозг намного чувствительнее неокортекса. Древние люди чаще пользовались именно второй частью мозга. В ходе эволюции данный навык был утерян, и теперь мы не в ладах со своими чувствами. Сейчас они кажутся иррациональными для нашего сознания.

Ставить крест на них не нужно. Сегодня действительно важно прислушиваться к своим инстинктам, не подключая рациональный подход. Таким образом быстрота реакции в стрессовых и чрезвычайных ситуациях увеличится, и вы быстрее сможете принимать решения.

Не пытайтесь объяснить

Наша привычка анализировать и возводить все в рамки рационального существования очень мешает нам жить на полную катушку. Попробуйте взять за практику не пытаться объяснять происходящее. Если смотреть на мир глазами ребенка, можно увидеть, как много вокруг подсказок и знаков. Когда начнешь их замечать, то можно переходить к следующему этапу — научиться доверять символам и принимать тот факт, что проигрыш — это не всегда плохо, и именно такое событие приведет нас к чему-то в разы лучше прежнего.

Ярким примером являются, например, случаи, когда люди опаздывали на свой рейс из-за череды случайностей: потеряли ключи, заклинило дверь и так далее. А потом, когда в новостях сообщали о крушении их самолета, приходили в ужас от осознания того, что могли умереть, и потерянные ключи, заклинившая дверь или упущенный отпуск уже не казались такими грустными.

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Исследование сакральных инструментов

Так, например, карты Таро и их символьная система полностью выстроены на способности считывания знаков мастером. Поэтому благодаря им действительно можно предсказать будущее. Без этого умения понять, о чем говорит тот или иной расклад, практически невозможно.

Символы, запечатленные на картах, неспроста взяты из пространства вокруг. Точно такая же система и с рунами. Если вы часто встречаете на своем пути рунические символы или знаки из других сакральных учений, не бойтесь и смело осваивайте их значение. В противном случае будет сложно понять, о чем вам говорит Вселенная.

Рационалисты же даже от одной мысли о символике или сакральных учениях приходят в ярость. Но стоит понять, что именно это и делает нас людьми, а рационализм — удел роботов.

Что уж говорить о практическом применении этих знаний. Стоит понять, что бессознательное не сможет говорить с нами по-другому, поэтому просто прекратите сопротивляться, и вы услышите голос Вселенной.

Заключение

Если выйти за рамки идей психологии и обратиться к идеям утерянного духовного пути человека, можно встретить немало метафор:

«Мир — это зеркало», «внешнее — отражение внутреннего», «человек — это микрокосм в макрокосмосе».

Если услышать эту логику, можно понять, что эти знаки мы посылаем себе сами. Ну а себе-то мы можем доверять, не правда ли?

Ранее сообщалось, что Вселенная находится на заключительной стадии эволюции.