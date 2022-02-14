Актриса Маргарита Бычкова: Театр для меня — это муж, а кино — любовник

Заслуженная артистка России Маргарита Бычкова — звезда сотни фильмов. Среди ее работ — сериалы «Убойная сила», «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор-2», «Невский, проверка на прочность» и многие другие. При этом она не только талантливая актриса театра Комиссаржевской, режиссер, педагог, но и красивая женщина и образцовая мать двоих детей. В эксклюзивном интервью ФАН Бычкова объяснила, при каких условиях у актрисы личная жизнь может быть счастливой, почему успешную карьеру можно построить не только в Москве и нужно ли соответствовать современным стандартам красоты, чтобы быть «форматной» и режиссеры с радостью давали роли.

«Я осознавала, чего хочу и кем хочу быть»

— Сейчас вся страна следит за Олимпиадой в Пекине. И многие, глядя, например, на грациозную фигуристку Камилу Валиеву, расстраиваются, что бросили спорт когда-то или не настояли на тренировках своих детей. Ведь профессиональный спорт — это денежно и престижно. А Вы мастер спорта СССР по художественной гимнастике. Не жалеете, что стали актрисой, а не чемпионкой мира или Европы?

— Нет, не жалею. Спорт — это такая вещь, которая приводит к травмам. И мое физическое состояние уже на тот момент не позволяло достичь каких-то высот в спорте.

Оксана Ивлева

— А если бы вы стали тренером, как Ирина Винер, например, которая построила успешную карьеру. О таком не мечтали?

— Пророчили мне карьеру тренерскую довольно-таки успешную, но у меня где-то в подкорке сидело с восьми лет, когда я первый раз снялась в кино — в фильме «Строгая мужская жизнь», что должна и хочу стать актрисой. Я осознавала, чего хочу и кем хочу быть. И для меня улица Моховая, где театральный институт, всегда была благоговейной. И даже в какие-то моменты в своей жизни я приезжала на Моховую и стояла, смотрела на этих прекрасных молодых людей, которые выходили из этой прекрасной дубовой двери и перебегали улицу в учебные корпуса, что напротив. У меня с детства была мечта стать актрисой.

«Жениться на актрисе всегда сложно»

Оксана Ивлева

— В одном из интервью Вы сказали, что актрисе нужно выбирать между личной жизнью и профессией. Означает ли это, что все актрисы по-женски несчастливы?

— Просто актриса вынуждена выбирать — посвящать себя либо семье, либо профессии. И человек, который рядом с тобой, — он должен понимать, что он женится не на поваре, не на инженере, не на стилисте, а именно на актрисе. И это всегда сложно. Сложно семье справиться с тем, что в семье есть актер. И подчеркну, что это именно семье сложно.

У меня так сложилось, что театр для меня — равноценная семья. Такая же, как моя родная семья, как мои родные дети. И по большому счету мне повезло. Не могу, конечно, сказать, что моя личная жизнь сильно удалась. Но люди, которые были всегда рядом со мной, — они были со мной соратниками.

— А если бы пришлось выбирать между профессией и семьей или личными отношениями с мужчиной, то что бы предпочли?

— Я не могу ответить на этот вопрос однозначно. У меня такого выбора не было. Вселенная — она разумная. Господь Бог испытания не по силам не дает, как бы банально это ни звучало. Одно скажу: я точно знаю, что я была бы актрисой.

«Важны не пухлые губы, а харизма, не маленький носик, а мастерство и ремесло»

Оксана Ивлева

— Есть мнение, что сейчас в кино снимают лишь актрис, которые отвечают современным стандартам красоты. Пухлые губки, маленький носик, лисий взгляд и обязательно стройная фигура. А все дамы, которые не соответствуют этим требованиям, — неформатные, их на съемки не приглашают, они не востребованы. Что Вы думаете об этом?

— Это, мне кажется, бред. У актрисы или актера существует только два критерия: либо ты хороший артист, либо — плохой. Другого критерия тут нет. И какая у тебя внешность — это не волнует никогда и никого. Конечно, при условии, что ты сотрудничаешь в кинематографе с умными, разумными и талантливыми людьми.

Для любой актрисы важно наличие не пухлых губ, а харизмы, не маленького носика, а мастерства и ремесла. Поэтому я не согласна с утверждением, что если актриса не соответствует современным стандартам красоты, то она не востребована в профессии. Важно быть преданным и идти. Работать-работать-работать и искать. Если у человека есть потребность в творчестве, то он обязательно найдет свой путь. И рано или поздно все сложится. Конечно, в нашей профессии судьба и фортуна — это на первом месте, но терпение и труд никто не отменял.

«В чужих руках «огурец» толще»

— Некоторые актеры уверены, что для успешной карьеры нужно ехать непременно в Москву. Там все деньги, там жизнь кипит. А Петербург — место гиблое для артиста. Что об этом думаете Вы?

— Это совершенно не так. Я с этим не согласна. И актерская, и режиссерская школы в Петербурге прекрасные. Поездка в Москву — это выбор каждого. И все, что связано с надеждами на Москву, — это обманчивые вещи. Знаете, такое выражение есть, что в чужих руках «огурец» толще. А еще рыбка ищет где глубже, а человек — где лучше. Поэтому это всего лишь выбор каждого своего пути. Ну, кажется, там кому-то, что в Москве здорово. Ну, здорово и замечательно. А кому-то кажется, что в Петербурге — лучше. Безусловно, я люблю сниматься в Москве и приезжать туда на гастроли, но Петербург я люблю больше.

«Мне есть что сказать людям»

— В 2012 году Вы попробовали себя в режиссерском деле. И зритель оценил ваши постановки «Три дуры, три дороги, три души (3D)», «Про любовь» и «Театр». Так что сложнее — быть актрисой или режиссером? И кем Вы все-таки видите себя дальше?

— Да, эти спектакли идут уже около 10 лет по очереди, один за другим с большим успехом. И я горжусь этим. Горжусь тем, что мои зачатки режиссерских проб вызывают уже столько лет отклик у зрителей и они очень любят эти постановки. Кем вижу себя дальше — актрисой или режиссером? Скажу так: в моей жизни появилось третье — это педагогика.

У меня есть ученики. С Сергеем Олеговичем Снежкиным мы выпустили курс учеников режиссеров полного метра. И в прошлом году я выпустила актеров театра и кино Института кино и телевидения. И некоторые из них уже стали моими коллегами в театре Комиссаржевской в Петербурге. Некоторые из учеников работают в городах России. Некоторые работают актерами за границей. И я очень горжусь, что мой труд как педагога был очень оценен теми людьми, которые приняли моих студентов на работу. И я очень рада этому.

И все же я не исключаю, что вновь что-нибудь поставлю как режиссер, когда у меня возникнет такая потребность. Ведь тогда, в 2012 году, я поставила спектакли, потому что меня окружали очень талантливые люди — коллеги. Они были несколько не востребованы в театре, особенно женская часть, и мне так захотелось им что-то отдать. И вот тогда у меня родились эти три мои спектакля.

Но сейчас все мои режиссерские амбиции направлены на студентов. И мне это безумно интересно. Я вообще очень люблю молодежь и искренне считаю, что театр — это дело молодых. Кино — это тоже дело молодых. А мы, более взрослое поколение, не должны засиживаться в своих устоях, постоянно напоминая, мол, а вот как у нас было! Нет, потому что молодая кровь — это великая вещь! Я обожаю общаться с молодыми людьми. И обожаю играть у молодых режиссеров, которые несут такие новые веяния, что это заставляет быть все время в тонусе и заставляет учиться, развиваться, потому что мир движется вперед.

«Море талантливых людей, но не хватает денег»

Оксана Ивлева

— Маргарита Геннадьевна, а фильмы снимать Вы бы хотели?

— Да, стать кинорежиссером мне было бы очень любопытно. Потому что я пять лет провела рядом с выдающимся режиссером Снежкиным, когда мы выпускали наш курс. И я считаю, что получила, как и наши выпускники, огромной пласт знаний. Я бы снимала хорошие фильмы. Мне есть что сказать людям. У меня есть какие-то свои принципы, о которых мне хочется рассказать. У меня есть свое понимание людей. Есть также понимание о вещах, которых можно стыдиться и нельзя стыдиться, — о них мне тоже хочется рассказать. И, конечно, сейчас у нас существует много хороших режиссеров, которые производят на меня впечатление, и есть те, с кем бы мне хотелось поработать. Но фамилии категорически из этических соображений перечислять не стану.

— На Ваш взгляд, чего не хватает современному российскому кинематографу?

— Не хватает денег! Я не думаю, что нет талантливых и обученных людей — это все неправда. У нас море талантливых людей, но не хватает денег. И это проблема!

«Я жду работы»

— Над какими проектами Вы работаете сейчас или, может, что-то предстоит интересное?

— Я ожидаю работы. Вот ожидаю и всегда буду ее ждать. Я хочу репетировать в театре, хотя моя занятость сейчас очень высока. И она мешает иногда быть занятой в кинематографе, что тоже обидно. Но тем не менее как-то все разруливается. И все я жду работы! Я когда-то вывела формулу для себя, что театр — это муж, а кино — любовник. И в кино всегда прихожу с трепетом. Для меня кинематограф — это загадка и волшебство. А театр — это муж, которого я люблю бесконечно предано. Но будучи ветряной натурой, я хожу к любовнику и никогда не жалею об этом.