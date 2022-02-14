Тарасова назвала идиотским решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов на ОИ

Москва, 14 февраля. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов во время зимних Игр в Пекине.

Церемония награждения была отменена из-за сомнительного допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. Кроме того, если олимпийка займет пьедестал в женском одиночном катании, то торжественное вручение медалей также не состоится. Тарасова эмоционально прокомментировала эту новость.

«Идиотское решение. Они сами не подумали, что написали. Ну не будет награждения, но медаль-то отдадут и места у нас будут», — сказала Тарасова в разговоре с РИА Новости.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули важность проведения полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации по делу фигуристки. Комитет обратил внимание на соблюдение сроков исследования допинг-пробы.