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Тарасова назвала идиотским решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов на ОИ

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 15:26
Олимпийские игры 2022
Тарасова назвала идиотским решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов на ОИ
Global Look Press  /  Zhang Yuwei/XinHua

Москва, 14 февраля. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить церемонию награждения победителей и призеров командного турнира фигуристов во время зимних Игр в Пекине.

Церемония награждения была отменена из-за сомнительного допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. Кроме того, если олимпийка займет пьедестал в женском одиночном катании, то торжественное вручение медалей также не состоится. Тарасова эмоционально прокомментировала эту новость.

«Идиотское решение. Они сами не подумали, что написали. Ну не будет награждения, но медаль-то отдадут и места у нас будут», — сказала Тарасова в разговоре с РИА Новости.

Тарасова назвала идиотским решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов на ОИ
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

В Олимпийском комитете России (ОКР) подчеркнули важность проведения полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации по делу фигуристки. Комитет обратил внимание на соблюдение сроков исследования допинг-пробы.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Тарасова назвала идиотским решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов на ОИ
тарасова награждение медали
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