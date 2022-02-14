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Почти 300 млрд рублей потратят в России на решение проблем обманутых дольщиков

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 15:17
Экономика
Почти 300 млрд рублей потратят в России на решение проблем обманутых дольщиков
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 февраля. Затраты в размере 293,5 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков возьмет на себя российский бюджет, сообщает «Интерфакс».

Генеральный директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев отметил, что эти цели уже направлено 103,5 млрд рублей.

«В этом году будет выделено еще около 27 млрд рублей, а на 2023 год запланировано выделение порядка 26 млрд рублей, — отметил он.

Застройщики перечислили в компенсационный фонд для восстановления прав покупателей недвижимости более 71 млрд, а бюджеты разных регионов — около 66 млрд.

«Этих средств достаточно для того, чтобы выплатить компенсации пострадавшим гражданам и достроить проблемные объекты», — подчеркнул Тимофеев.

Проблемы обманутых дольщиков в России планируют решить до конца 2023 года.

Прокуратура Московской области ранее объявила, что участники долевого строительства, которые пострадали от действий застройщиков, смогут с 1 апреля рассчитывать на бесплатную юридическую помощь.

Тем временем в Красноярске выдвинули обвинение в отношении бизнесмена, который заключил договоры долевого участия, но дома так и не построил. Сумма ущерба составила более 158 млн рублей, пишет «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Почти 300 млрд рублей потратят в России на решение проблем обманутых дольщиков
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