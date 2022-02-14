Marvel выпустила трейлер продолжения фильма «Доктор Стрэндж» с Камбербэтчем

Москва, 14 февраля. Киностудия Marvel опубликовала новый трейлер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» режиссера Сэма Рэйми на своем официальном аккаунте на Youtube.

Главного героя сиквела, как и в прошлых фильмах, сыграл британский актер Бенедикт Камбербэтч. Продюсером блокбастера стал Кевин Файги.

Киностудия также показала постер фильма. Отмечается, что в киноленте сменился жанр с хоррора на приключенческий фильм. Российские зрители смогут увидеть «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в кинотеатрах с 5 мая, передает «Культуромания».

Ранее после выхода нового мерча от Marvel в поддержку выхода нового фильма про «Доктора Стрэнджа» появилась теория, что главный герой встретит альтернативную версию Мстителей, сообщило издание The Cosmic Circus.