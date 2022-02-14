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Леонков: предупредительный огонь ВМФ РФ у берегов Курил обескуражил ВМС США

Армия
Леонков: предупредительный огонь ВМФ РФ у берегов Курил обескуражил ВМС США
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class David R. Krigbaum / Public Domain

Москва, 14 февраля. Подлодки ВМС США класса Virginia действительно являются малозаметными и экипаж субмарины, устроивший 12 февраля провокацию в территориальных водах России, не ожидал, что АПЛ обнаружат.

В интервью изданию Argumenti.ru военный эксперт Алексей Леонков рассказал, как ВМФ РФ обратил в позорное бегство подлодку ВМС США у берегов Курил. Он отметил, что российские противолодочные самолеты сработали эффективно и очень быстро установили местоположение нарушителя государственной границы. Он напомнил, что после обнаружения американской субмарины фрегат «Маршал Шапошников» применил гидроакустическую станцию «Полином» и средства предупредительного глубинного бомбометания.

«Если бы на лодке не обратили внимание на наши предупреждения и по-прежнему продолжали считать себя невидимыми, то, безусловно, с нашей стороны прилетели более серьезные, "уточняющие" штатные средства», — заявил эксперт.

Леонков подчеркнул, что экипажу Virginia пришлось активировать имитатор, заглушивший маневры подлодки. Это свидетельствует о том, что моряки сразу оценили всю серьезность ситуации. ВМС США обескуражил предупредительный огонь со стороны русских. Подводники испытали сильный стресс и были вынуждены ретироваться, резюмировал он.

Ранее сообщалось, что российские военные могли применить против нарушителя госграницы свое оружие, но не стали этого делать. Эксперты говорят, что инцидент у берегов Курил стал фантастической наглостью со стороны США, передает «Царьград».

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