Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике

Санкт-Петербург, 14 февраля. Вашингтон ведет активную пропагандистскую операцию против России, заявляя о скором военном наступлении РФ на Украину. Результатом становится падение национальных рынков и валют, Киев массово покидают олигархи, чиновники, представители СМИ. Аналогичная картина наблюдается и в других украинских городах.

Насколько правомерны действия британских страховых компаний, запретивших полеты пассажирских и грузовых самолетов над территорией Украины? Могут ли пассажиры получить компенсации и у кого?

Возможны ли аналогичные запреты в отношении грузового, железнодорожного или морского транспорта?

Можно ли привлечь западные СМИ к ответственности за разжигание паники и истребовать с них курсовую разницу гривны или убытки из-за паники среди вкладчиков банков?

Может ли ожидание войны быть таким же форс-мажором для договорных обязательств, как и сама война?

Неделю назад Bloomberg сообщил о уже свершившемся вторжении, опубликовав заголовок «Россия вторгается на Украину» — можно ли стребовать убытки с Bloomberg? Каковы могут быть убытки для экономик других стран, ЕС или России?

Заявления о скорой войне привели к позитивным для американцев экономическим последствиям, доллары потекли в безопасную гавань — американские бонды. Как заработать на «вторжении на Украину» частным инвесторам и государству?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают Артем Голубев, доцент кафедры экономики Северо-западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС, кандидат экономических наук.