Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 16:47
16:39
Олимпийские игры 2022
Роднина назвала смешной версию юристов о попадании триметазидина в организм Валиевой
16:38
Общество
Жителей домов в Пушкинском районе Петербурга на сутки лишили отопления
16:37
Общество
Минздрав России одобрил третью фазу испытаний лекарства против COVID-19 «Амбервин»
16:35
Происшествия
Запись с камер видеонаблюдения: приезжий нарисовал нацистский символ у входа в калининградскую синагогу
16:31
Весь мир
Курс суданского фунта к доллару продолжает опускаться до минимального уровня
16:30
Общество
Ростовские художники сделали особый творческий подарок к 79-летию освобождения донской земли от фашистов
16:28
Политика
Политолог Саймс оценил странный план США по запугиванию России Украиной
16:27
Происшествия
Серийный маньяк-квартирант Головачев мог убить молодую девушку в Воронеже
16:27
Происшествия
Владимирский суд оставил в силе приговор экс-замгубернатора Мазанько
16:26
Происшествия
В Калининграде пьяный бармен нарисовал свастику у входа в синагогу
Все новости

Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 15:19
Экономика
Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 февраля. Вашингтон ведет активную пропагандистскую операцию против России, заявляя о скором военном наступлении РФ на Украину. Результатом становится падение национальных рынков и валют, Киев массово покидают олигархи, чиновники, представители СМИ. Аналогичная картина наблюдается и в других украинских городах.

Насколько правомерны действия британских страховых компаний, запретивших полеты пассажирских и грузовых самолетов над территорией Украины? Могут ли пассажиры получить компенсации и у кого?

Возможны ли аналогичные запреты в отношении грузового, железнодорожного или морского транспорта?

Можно ли привлечь западные СМИ к ответственности за разжигание паники и истребовать с них курсовую разницу гривны или убытки из-за паники среди вкладчиков банков?

Может ли ожидание войны быть таким же форс-мажором для договорных обязательств, как и сама война?

Неделю назад Bloomberg сообщил о уже свершившемся вторжении, опубликовав заголовок «Россия вторгается на Украину» — можно ли стребовать убытки с Bloomberg? Каковы могут быть убытки для экономик других стран, ЕС или России?

Заявления о скорой войне привели к позитивным для американцев экономическим последствиям, доллары потекли в безопасную гавань — американские бонды. Как заработать на «вторжении на Украину» частным инвесторам и государству?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» отвечают Артем Голубев, доцент кафедры экономики Северо-западного института управления (СЗИУ) РАНХиГС, кандидат экономических наук.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике
санкции украина запад кризис
Комментировать