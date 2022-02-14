Каспийские «калиброносцы» — это серьезный довод Москвы

14 февраля в российских СМИ появилась информация о формировании оперативных отрядов из состава кораблей Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ РФ для последующей переброски этих отрядов в Черное и Средиземное моря.

Это будет не первый случай, когда вымпелы Каспийской флотилии по внутренним водным путям совершают переход в другие акватории, тем самым в нужный Москве момент усиливая Черноморский флот и постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море.

Надо сказать, что каспийцам есть чем поддержать своих флотских коллег на Азове, в Черноморском регионе и близ сирийского побережья. Например, сейчас в составе Каспийской флотилии числятся два ракетных корабля проекта 11661К «Гепард», три малых ракетных корабля проекта 21631 «Буян-М» плюс три малых артиллерийских корабля проекта 21630 «Буян». В сумме это — 8 пусковых установок противокорабельных ракет Х-35 комплекса «Уран», 32 пусковые установки универсального ракетного комплекса «Калибр-НК» плюс 6 100-мм и 2 76-мм артустановки.

Отдельно хочется отметить наличие в арсенале Каспийской флотилии новейших «Калибров». Собственно, именно каспийцы впервые в истории России применили дальние крылатые ракеты морского базирования данных комплексов в боевой обстановке. Это случилось 7 октября 2015 года, когда ракетный корабль «Дагестан» и три малых ракетных корабля — «Град Свияжск», «Углич» и «Великий Устюг» — за считанные секунды «отгрузили» по позициям боевиков в Сирии 26 высокоточных малозаметных крылатых ракет с боевой частью фугасного действия. Большое впечатление на иностранных военных специалистов произвел не только сам факт первого использования ВМФ России новейшего ракетного комплекса в боевой обстановке, но и то, что пуски ракет «Калибр-НК» осуществлялись из акватории Каспийского моря сразу по 11 целям и на дистанцию свыше 1500 км. Особенно большое потрясение 7 октября 2015-го испытали разведструктуры стран НАТО, ранее полагавшие, что дальность ракет «Калибр» не превышает 300 км.

29 ноября 2015 года каспийцы вновь успешно отстрелялись «Калибром» по целям на территории САР.

Тут уместно будет напомнить, что комплекс «Калибр-НК» классифицируется как универсальный, поскольку позволяет из одних и тех же вертикальных пусковых установок осуществлять пуски как ракет против наземных целей, так и противокорабельных ракет, и даже предназначенных для поражения подводных лодок противника, ракет-торпед. В общем, четверка каспийских «калиброносцев» — это серьезный довод Москвы в любой акватории мира. А ведь есть еще «Татарстан» с противокорабельным комплексом «Уран», использующим те же ракеты, что и охраняющие Черноморское побережье России береговые ракетные комплексы «Бал». Есть и тройка чисто артиллерийских «Буянов» со 100-мм артустановками А190 «Универсал», способными с темпом 80 выстрелов в минуту бить больше чем на 20 км.

Повторюсь — Каспийской флотилии есть чем поддержать своих флотских коллег на Азовском, Черном и Средиземном морях.