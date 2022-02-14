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Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью

Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 14 февраля. Певица Дина Гарипова сообщила о беременности.

Гарипова сообщила своим подписчикам, что ждет ребенка. Такое заявление она решила связать с Днем святого Валентина, о чем написала в социальной сети, прикрепив фотографию с округлившимся животом.

«В преддверии новых перемен. Всех с Днем влюбленных!» – написала победительница первого сезона шоу «Голоc» в своем Instagram-аккаунте.

Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
Prt Scr instagram.com / @dinagaripova

Певица вышла замуж в 2015 году. Подробностями личной жизни исполнительница делится очень редко, потому что ее возлюбленный непубличный человек. Новость о беременности удивила фолловеров, которые начали сразу поздравлять Гарипову.

«Какая прекрасная новость!»;

«Легкой беременности и здорового малыша»;

«Прекрасного самочувствия и отменного здоровья, и чаще пой малышу, пусть он с самого начала купается в звуках твоего волшебного голоса!» – написали в подписчики в Instagram-аккаунте артистки.

В конце прошлого года Гарипова представила поклонникам новую песню под названием «Напоказ», а также призналась, что после смерти ее наставника Александра Градского пытается найти в себе силы вновь заниматься музыкой.

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