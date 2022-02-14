Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью

Москва, 14 февраля. Певица Дина Гарипова сообщила о беременности.
Гарипова сообщила своим подписчикам, что ждет ребенка. Такое заявление она решила связать с Днем святого Валентина, о чем написала в социальной сети, прикрепив фотографию с округлившимся животом.
«В преддверии новых перемен. Всех с Днем влюбленных!» – написала победительница первого сезона шоу «Голоc» в своем Instagram-аккаунте.
Певица вышла замуж в 2015 году. Подробностями личной жизни исполнительница делится очень редко, потому что ее возлюбленный непубличный человек. Новость о беременности удивила фолловеров, которые начали сразу поздравлять Гарипову.
«Какая прекрасная новость!»;
«Легкой беременности и здорового малыша»;
«Прекрасного самочувствия и отменного здоровья, и чаще пой малышу, пусть он с самого начала купается в звуках твоего волшебного голоса!» – написали в подписчики в Instagram-аккаунте артистки.
В конце прошлого года Гарипова представила поклонникам новую песню под названием «Напоказ», а также призналась, что после смерти ее наставника Александра Градского пытается найти в себе силы вновь заниматься музыкой.