Океанолог Мысленков: В России нет системы отслеживания волн-убийц

Волны-убийцы могут появляться в Баренцевом море каждую неделю, но никто об этом не узнает, поскольку в России нет системы их отслеживания. Таким мнением поделился в беседе с ФАН старший научный сотрудник кафедры океанологии Московского государственного университета Станислав Мысленков.

СМИ сообщили о том, что в северной части Тихого океана была зафиксирована самая большая волна-убийца, высота которой составила 17,6 метра.

«Надо уточнить, но, возможно, [она самая большая] за всю историю наблюдений. […] Нужно посмотреть, кто измерил, каким прибором, какие получились результаты», — сказал океанолог.

Станислав Мысленков пояснил, в чем заключается особенность возникновения подобного явления.

«Обычные волны образуются за счет ветра. Их высота логично зависит от силы ветра. Волны-убийцы образуются за счет различных факторов: участвует течение, должны сойтись несколько волн с разных направлений — стечение обстоятельств. Именно поэтому волны-убийцы так редки. Они возникают в разных районах Мирового океана. Просто там нет приборов. Никто об этом не знает», — пояснил собеседник ФАН.

Кадр из фильма «Цунами 3D» /

Мысленков добавил, что сведения из северной части Тихого океана должны дать пищу для размышлений отечественным исследователям.

«Стоило бы обратить внимание на измерительную сеть. В России, например, практически нет таких буев в наших морях. Вы не найдете данных на карте. Хотя наверняка эти волны там есть, просто никто не измеряет, нет денег, Росгидромет никак не может переоснастить свою базу. Может быть, в Баренцевом море каждую неделю такие волны возникают», — подытожил эксперт.

Ранее публицист Анатолий Вассерман в беседе с ФАН призвал ученых мира всерьез отнестись к сообщению о приближающемся к Земле астероиде 2022 AE1. По его словам, этот объект необходимо уничтожить ракетами с ядерными боеголовками.