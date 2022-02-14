Официальный курс евро на 15 февраля вырос более чем на рубль

Москва, 14 февраля. Официальные курсы доллара и евро на 15 февраля были повышены Банком России более чем на рубль.

Американская валюта подорожала на 1,59 рубля по сравнению с предыдущим значением, в результате ее курс составил 76,58 рубля. Евро укрепился на 1,49 рубля — до 86,85 рубля. Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,54 рубля и достигла 81,2 рубля.

Главной причиной ослабления рубля является внеочередное заседание ФРС, которое уже является сигналом об очень скором ужесточении монетарной политики в США. Такое мнение высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин в разговоре с «ФедералПресс» указал на повышенные напряженность и неопределенность в геополитическом фоне вокруг РФ. Рубль же всегда быстро впитывает внешнеполитический негатив.