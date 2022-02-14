Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 15:20
15:18
Происшествия
Уфимский пенсионер изнасиловал гостившую в его доме 11-летнюю внучку
15:18
Олимпийские игры 2022
Тарасова назвала идиотским решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов на ОИ
15:17
Экономика
Почти 300 млрд рублей потратят в России на решение проблем обманутых дольщиков
15:16
Общество
Marvel выпустила трейлер продолжения фильма «Доктор Стрэндж» с Камбербэтчем
15:16
Армия
Леонков: предупредительный огонь ВМФ РФ у берегов Курил обескуражил ВМС США
15:16
Экономика
Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике
15:14
Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
15:12
Общество
Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей
15:11
Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
15:09
Общество
Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде
Все новости

Подполковник Марочко заявил о возможных провокация ВСУ в Донбассе в конце февраля

Армия
Подполковник Марочко заявил о возможных провокация ВСУ в Донбассе в конце февраля
Федеральное агентство новостей

Луганск, 14 февраля. Военнослужащие ЛДНР активно проводят усиленную подготовку на случай полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе, заявил ветеран Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

В интервью «МК» он высказался о сроках возможного начала военного обострения. По его словам, украинские военнослужащие могут организовать провокации на юго-востоке 22 февраля. При этом он отметил, что в настоящее время на линии соприкосновения наблюдается затишье, обстрелов и применения тяжелого вооружения стало значительно меньше.

«Вместе с тем скопление украинских войск никуда не делось. Мы регулярно отмечаем на той стороне их перемещение», — отметил он.

Ранее стало известно, что сообщения западных СМИ о выводе сил НАТО с территории Украины могут быть информационным прикрытием для агрессии Киева. По словам экспертов, в развязывании конфликта заинтересованы США, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Подполковник Марочко заявил о возможных провокация ВСУ в Донбассе в конце февраля
ЛНР всу донбасс наступление
Комментировать