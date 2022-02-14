Подполковник Марочко заявил о возможных провокация ВСУ в Донбассе в конце февраля

Луганск, 14 февраля. Военнослужащие ЛДНР активно проводят усиленную подготовку на случай полномасштабного наступления ВСУ в Донбассе, заявил ветеран Народной милиции ЛНР, подполковник Андрей Марочко.

В интервью «МК» он высказался о сроках возможного начала военного обострения. По его словам, украинские военнослужащие могут организовать провокации на юго-востоке 22 февраля. При этом он отметил, что в настоящее время на линии соприкосновения наблюдается затишье, обстрелов и применения тяжелого вооружения стало значительно меньше.

«Вместе с тем скопление украинских войск никуда не делось. Мы регулярно отмечаем на той стороне их перемещение», — отметил он.

Ранее стало известно, что сообщения западных СМИ о выводе сил НАТО с территории Украины могут быть информационным прикрытием для агрессии Киева. По словам экспертов, в развязывании конфликта заинтересованы США, передает «Царьград».