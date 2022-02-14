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Гутников заявил, что давление на российских спортсменов идет со стороны WADA

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 15:19
Пресс-центр
Гутников заявил, что давление на российских спортсменов идет со стороны WADA
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 14 февраля. Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников прокомментировал текущие положение российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине.

Гутников принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», где ответил на актуальные вопросы касательно участия российских спортсменов на зимних Играх. Спикер сообщил, что олимпийцы достойно представляют Россию, несмотря на препятствия, которые возникли не по их вине.

«Это означает абсолютно продуманную систему давления на наших спортсменов, а это делается не только системой WADA, это давление и на МОК. И здесь он тоже создан для того, чтобы сохранять нейтральность с точки зрения спортивной чистоты и спортивного политического давления», — объяснил гендиректор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга.

Эксперт отметил, что Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает такую ситуацию. Несмотря на это, по словам Гутникова, 15-летняя фигуристка Камила Валиева приняла участие в Олимпийских играх согласно регламенту и юридической обоснованности.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что имеет серьезные проблемы в связи с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста Валиевой. Права спортсменки на юридическую поддержку были нарушены.

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Все новости / Пресс-центр / Гутников заявил, что давление на российских спортсменов идет со стороны WADA
WADA олимпиада гутников
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