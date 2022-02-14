Провокация с подлодкой: лицемерие США ярко проявилось в территориальных водах России

Обвиняя Москву в перемещении войск по собственной территории во время высшего накала военно-политического кризиса, раздуваемого Западом вокруг Украины, США создают в информационном поле крайне негативное отношение европейского и американского общества к России, не подкрепляя это никакими фактическими доказательствами. Дошло до того, что Джо Байден на днях, ссылаясь на «данные разведки», безапелляционно назначил дату «российского наступления» на Киев на 16 февраля. Это в свою очередь спровоцировало заявления ряда государств об эвакуации граждан из Украины. И это, повторюсь, основывается на ничем не подкрепленной и не обоснованной «информации», полученной «разведкой».

Про разведслужбы США можно говорить долго. В мире профессионалов словосочетание «по данным американской разведки» стало синонимом давно устоявшегося словосочетания «по данным британских ученых», означающего сведения, мало соотносимые с реальностью или полностью ложные. Именно поэтому громким заявлениям Вашингтона относительно того, что именно Россия нагнетает обстановку вокруг Украины, верить невозможно.

Однако, прикрываясь этой ложью, военно-морские силы США действуют за рамками международного правового регулирования, не просто нарушая международный правопорядок и правила судоходства, но и создавая конкретные условия, способные спровоцировать начало войны с Россией. Так, 12 февраля, в день, когда президенты РФ и США обменивались мнениями о ситуации вокруг безопасности в Европе, в территориальных водах Российской Федерации силами Тихоокеанского флота была обнаружена и опознана американская многоцелевая атомная подводная лодка типа Virginia. Атомная субмарина осуществляла скрытное наблюдение за российскими военными кораблями, проводящими учения в районе острова Уруп, относящегося к Курильскому архипелагу.

Russia's Defense Ministry claims a Virginia-class attack submarine was detected today inside Russia's territorial waters off the Kuril island of Urup. Unprecedented, if true. /1https://t.co/oAOmcLYDVR — Artyom Lukin (@ArtyomLukin) February 12, 2022

Фрегат «Маршал Шапошников», только недавно прошедший глубокую модернизацию и получивший на вооружение новый боевой комплекс, после обнаружения американской подводной лодки в территориальных водах России средствами звукоподводной связи уведомил экипаж атомохода о том, что субмарина находится в чужой акватории и предложил срочно всплыть. На это американцы не отреагировали. Далее, как официально заявили в Минобороны РФ, фрегат был вынужден применить специальные средства, после чего «Вирджиния», воспользовавшись средствами акустического прикрытия, на максимальной скорости вышла за пределы государственной границы России.

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Давайте посмотрим на эту ситуацию здраво: когда президент США рисует угрозу западному миру по факту перемещения российских войск по собственной территории, атомная подводная лодка ВМС США, имеющая на борту огромное количество торпедного и ракетного вооружения, в том числе в ядерном боевом оснащении, позволяет себе перемещаться по территории РФ, создавая не мнимую, а настоящую военную угрозу России. Так кто в этой ситуации нагнетает военную истерию? Тот, кто не выходил за свои границы, или тот, кто вторгается на территорию суверенного государства с ядерным оружием на борту? Ответ, конечно, очевиден. Только вот что-то подсказывает, что данному инциденту мировые средства массовой информации не дадут должную оценку и продолжат обвинять Москву в эфемерных «планах вторжения», разгоняя и без того высокий градус безопасности на европейском континенте.

Хочется добавить, что, если кто-то думает, что подобный случай с обнаружением американской атомной подводной лодки является единичным, он глубоко ошибается. Противолодочные силы российского ВМФ систематически фиксируют подобные выходки американских «коллег» как на тихоокеанском, так и на северном направлениях. Бывает, что подобные инциденты едва ли не заканчиваются применением оружия, что может повлечь разрастание вооруженного конфликта в полномасштабную ядерную войну.

OTD 1992: the USS Baton Rouge (SSN 689), and B-276 Sierra I SSN collided off Kildin Island. pic.twitter.com/gMrRZlyNeT — AncientSubHunter (@AncientSubHunt) February 11, 2017

Так, к примеру, 11 февраля 1992 года в районе острова Кильдин в территориальных водах России атомная подводная лодка К-276 «Кострома» столкнулась с американской АПЛ SSN-689 «Батон Руж». Атомоход США получил такие значительные повреждения, в результате которых восстановление лодки было признано нецелесообразным и ее списали. Что интересно, российскую субмарину, которая получила повреждения рубки, восстановили довольно быстро, и на ней моряки нарисовали звезду с цифрой 1 в середине — традиционное пометка у подводников об одержанных победах над противником.

Сейчас Пентагон начал нагло отрицать нахождение своей подводной лодки в территориальных водах России, отчего разгоряченная публика в социальных сетях предполагает, что лучшим доказательством факта нарушения государственной границы РФ стала бы фиксация этой АПЛ на российском дне. Фрегат «Маршал Шапошников» располагает всеми для этого необходимыми средствами. Однако с таким предположением сложно согласиться, ибо Россия — государство миролюбивое и всегда дает последний шанс каждому заблудившемуся.