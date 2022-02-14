Политолог Кедми напомнил Западу о предупреждении Путина по Украине

Москва, 14 февраля. Израильский политолог Яков Кедми напомнил о позиции президента России Владимира Путина по Украине. По его словам, Запад и Киев проинформированы о ней.

По словам эксперта, Путин заранее предупредил, что самой большой угрозой для Украины станет отмена Минских соглашений по Донбассу. Одной фразой Кедми объяснил, до какого момента Россия не тронет Украину. В этой ситуации все зависит от Киева, убежден политолог.

«Пока Россия признает соглашения, достигнутые в Минске, никакого присоединения и миллиметра украинской земли в ее нынешних границах не будет. Только отмена соглашений по Донбассу может сподвигнуть Москву на признание ЛДНР», — сказал Яков Кедми.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Как считает политолог, Запад специально разводит истерию с фейками о готовящемся «вторжении» России на Украину. Все дело в том, что руководство США и НАТО застигнуты врасплох и не знают, что делать дальше.

«Запад мучает вопрос, насколько серьезно настроен Путин», — заключил эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что официальный отказ Украины от вступления в НАТО способствовал бы формулированию значимого ответа на озабоченности России. По его мнению, слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о возможности отказа от членства Украины в Альянсе не стоит воспринимать как «случившийся факт», передает НСН.