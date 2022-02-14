Институт развития интернета выбрал финалистов конкурса проектов социальной рекламы

Москва, 14 февраля. Институт развития интернета (АНО «ИРИ») отобрал финалистов конкурса проектов, посвященных социальной рекламе.

Отмечается, что 32 проекта от 29 некоммерческих организаций получат возможность бесплатно разместить свою рекламу на ресурсах Яндекса, VK и Rambler&Co. Об этом сообщили в пресс-службе института.

В числе финалистов оказались проекты фондов «Подарок Ангелу», «Бумажная птица», «Вера», «Второе дыхание», Российского Красного Креста и других. Значительная часть рекламных кампаний с марта по август текущего года будет посвящена экологии, поддержке инвалидов и волонтерства, заявил заместитель гендиректора по социальной рекламе АНО «ИРИ» Андрей Воронков.

«Заявки, присланные на конкурс, очень разные, это касается как тем, так и организаций. Все затрагивают очень важные проблемы, и, конечно, сложно было отдать кому-то предпочтение, хотелось поддержать буквально всех», — в свою очередь отметила председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

Победители в общей сложности получат более 3,2 млрд показов рекламных объявлений. А второй конкурс состоится в апреле или мае 2022 года, говорится на официальном сайте.

Доступ к бесплатным интернет-ресурсам в России будет предоставляться при наличии аккаунта на портале «Госуслуги». Услуга будет называться «Доступный интернет».