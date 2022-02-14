Запад поставляет Украине старый хлам в качестве военной помощи

Публицист Андрей Союстов указал, что отправленные Вильнюсом Киеву ПЗРК должны были быть списаны еще до 2021 года. Статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.
Запад продолжает накачивать Украину оружием, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Правда, происходит последнее с рядом весьма показательных особенностей.
Пример №1. Во второй половине января США одобрили реэкспорт своих ПЗРК FIM-92 Stinger («Жало») из Литвы на Украину. В минувшие выходные ВСУ наконец-то получили партию американских ПЗРК, ранее состоявших на вооружении литовской армии. Замечу, что формально ответственность за последствия передачи «Стингеров» украинской армии будет нести не Вашингтон, а Вильнюс.
Пример №2. По сообщениям СМИ Польши, Пентагон достиг рамочного соглашения с польским предприятием ZM Mesko о закупке «нескольких сотен» комплектов польских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun, являющихся усовершенствованным вариантом польских же ПЗРК Grom, в свою очередь созданных на базе советских ПЗРК «Игла».
Поскольку на вооружении армии США находится достаточное количество ПЗРК американского производства, можно предположить, что Пентагон намерен приобрести польские ПЗРК для передачи третьим странам, в первую очередь Украине. В случае реализации такой схемы переправки польских ПЗРК ВСУ, сам Пентагон как бы останется в стороне, а значит, и вся ответственность за последствия передачи польских ПЗРК украинским военным ляжет на Варшаву.
Из приведенных примеров хорошо видно, что американская сторона старается всячески напрямую не «замараться» о поставки ПЗРК Украине. И, в общем, понятно почему. Поставки ПЗРК не очень надежному партнеру чреваты неприятными последствиями для самого поставщика. То, что те же «Стингеры» могут попасть в руки «вероятного противника», как это случилось в Афганистане в 1987 году, — еще полбеды. Куда хуже, если комплексы достанутся террористам, для которых компактные, достаточно простые в использовании, а также созданные в соответствии с концепцией «выстрелил и забыл» ПЗРК являются идеальным оружием. Сбить из РПГ или ПТРК взлетающий/садящийся авиалайнер, битком набитый пассажирами, весьма затруднительно, а вот из ПЗРК — запросто!
Похоже, что именно этот момент и удерживает Вашингтон от реализации схемы прямых поставок ПЗРК из США на Украину. При этом используемые американцами в схеме отправки вооружения ВСУ посредники тоже стараются блюсти свою выгоду. Последняя выражается не только в пиар-эффекте «Мы спасаем Украину от российской агрессии», но и в возможности за приличные деньги «сбагрить» украинской армии старый хлам.
Не верите? Зря.
Когда не так давно американцы опрашивали своих союзников по НАТО на предмет того, кто из них готов поделиться с Украиной своими запасами «Стингеров», внезапно возвысила свой голос Дания. В Копенгагене сообщили, что готовы хоть сейчас отгрузить Киеву 400 ПЗРК, но вот беда — они настолько старые, что уже списаны и при транспортировке могут взорваться. Поэтому, пожалуй, Дания Украине помочь со «Стингерами» не сможет.
Литовцы оказались более рисковыми — они «Стингеры» на Украину все же отправили. Правда, вскоре выяснилось,что, согласно имевшейся на ПЗРК маркировке, отправленная Вильнюсом Киеву партия «Стингеров» была выпущена еще в 2010 году. Гарантийный срок хранения данных ПЗРК не превышает 10 лет, а значит, поставленные из Литвы украинской армии «Стингеры» следовало списать еще до 2021 года.
С оглядкой на эту практику следует ожидать, что и Варшава направит Киеву ПЗРК «не первой свежести».