Запад поставляет Украине старый хлам в качестве военной помощи

Публицист Андрей Союстов указал, что отправленные Вильнюсом Киеву ПЗРК должны были быть списаны еще до 2021 года. Статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Запад продолжает накачивать Украину оружием, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Правда, происходит последнее с рядом весьма показательных особенностей.

Пример №1. Во второй половине января США одобрили реэкспорт своих ПЗРК FIM-92 Stinger («Жало») из Литвы на Украину. В минувшие выходные ВСУ наконец-то получили партию американских ПЗРК, ранее состоявших на вооружении литовской армии. Замечу, что формально ответственность за последствия передачи «Стингеров» украинской армии будет нести не Вашингтон, а Вильнюс.

Пример №2. По сообщениям СМИ Польши, Пентагон достиг рамочного соглашения с польским предприятием ZM Mesko о закупке «нескольких сотен» комплектов польских переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun, являющихся усовершенствованным вариантом польских же ПЗРК Grom, в свою очередь созданных на базе советских ПЗРК «Игла».

wikipedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej / CC BY 3.0 pl

Поскольку на вооружении армии США находится достаточное количество ПЗРК американского производства, можно предположить, что Пентагон намерен приобрести польские ПЗРК для передачи третьим странам, в первую очередь Украине. В случае реализации такой схемы переправки польских ПЗРК ВСУ, сам Пентагон как бы останется в стороне, а значит, и вся ответственность за последствия передачи польских ПЗРК украинским военным ляжет на Варшаву.

Из приведенных примеров хорошо видно, что американская сторона старается всячески напрямую не «замараться» о поставки ПЗРК Украине. И, в общем, понятно почему. Поставки ПЗРК не очень надежному партнеру чреваты неприятными последствиями для самого поставщика. То, что те же «Стингеры» могут попасть в руки «вероятного противника», как это случилось в Афганистане в 1987 году, — еще полбеды. Куда хуже, если комплексы достанутся террористам, для которых компактные, достаточно простые в использовании, а также созданные в соответствии с концепцией «выстрелил и забыл» ПЗРК являются идеальным оружием. Сбить из РПГ или ПТРК взлетающий/садящийся авиалайнер, битком набитый пассажирами, весьма затруднительно, а вот из ПЗРК — запросто!

Похоже, что именно этот момент и удерживает Вашингтон от реализации схемы прямых поставок ПЗРК из США на Украину. При этом используемые американцами в схеме отправки вооружения ВСУ посредники тоже стараются блюсти свою выгоду. Последняя выражается не только в пиар-эффекте «Мы спасаем Украину от российской агрессии», но и в возможности за приличные деньги «сбагрить» украинской армии старый хлам.

Не верите? Зря.

Когда не так давно американцы опрашивали своих союзников по НАТО на предмет того, кто из них готов поделиться с Украиной своими запасами «Стингеров», внезапно возвысила свой голос Дания. В Копенгагене сообщили, что готовы хоть сейчас отгрузить Киеву 400 ПЗРК, но вот беда — они настолько старые, что уже списаны и при транспортировке могут взорваться. Поэтому, пожалуй, Дания Украине помочь со «Стингерами» не сможет.

Литовцы оказались более рисковыми — они «Стингеры» на Украину все же отправили. Правда, вскоре выяснилось,что, согласно имевшейся на ПЗРК маркировке, отправленная Вильнюсом Киеву партия «Стингеров» была выпущена еще в 2010 году. Гарантийный срок хранения данных ПЗРК не превышает 10 лет, а значит, поставленные из Литвы украинской армии «Стингеры» следовало списать еще до 2021 года.

С оглядкой на эту практику следует ожидать, что и Варшава направит Киеву ПЗРК «не первой свежести».