Российские компании нарастили производство мебели по итогам 2021 года

Москва, 14 февраля. Объем производства мебели в денежном выражении по итогам 2021 года оказался в 1,5 раза больше, чем в 2020-м, и достиг 310 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Данные Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР) свидетельствуют, что наибольший прирост (78%) зафиксирован в сегменте офисной металлической мебели. Производство офисной деревянной мебели выросло на 21%, кухонной мебели — на 30%, а изготовление мебели для столовых и гостиных — на 40%.

Госучреждения, госкомпании и корпорации ограничены в покупке импортной мебели, поэтому стали приобретать отечественную продукцию. Генеральный директор Первой мебельной фабрики, президент АМДПР Александр Шестаков отметил, что, несмотря на эти меры, доля импорта на рынке составляет 42%, хотя оптимальным показателем считается 30%.

Спрос на покупку мебели также увеличился на фоне строительного бума. В 2019–2021 годах с 12% до 16% вырос экспорт российской мебели в США, Белоруссию, Казахстан, Францию и ФРГ. В течение пяти лет показатель может достичь 25%.

В конце декабря торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о грядущем подорожании. Цены на товары могут вырасти в среднем на 9%