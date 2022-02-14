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Представитель МИД России Горлач предупредил граждан о возможных провокациях на Украине

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 14:46
Политика
Представитель МИД России Горлач предупредил граждан о возможных провокациях на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 14 февраля. Россиянам следует обращать внимание на сообщения Министерства иностранных дел РФ в связи с возможными провокациями на Украине.

Об этом заявил директор Департамента Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД Юрий Горлач. Так он ответил на вопрос журналистов о том, будет ли ведомство предупреждать россиян об актуальной ситуации на Украине.

«[МИД] всегда рекомендует в таких ситуациях, как это было и вовремя [январских] событий в Казахстане, следить за сообщениями ДСКЦ», — отметил представитель российского министерства.

Как стало известно ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что существует высокий риск обострения ситуации на юго-востоке Украины. Поэтому Госдепартамент распорядился отозвать сотрудников американского посольства в Киеве, добавил дипломат.

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