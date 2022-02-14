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В челябинскую квартиру ворвался окровавленный мужчина
Происшествия
В челябинскую квартиру ворвался окровавленный мужчина
pixabay.com  /  PD

Челябинск, 14 февраля. Около пяти часов утра в дом на улице Бородинской вломился невменяемый мужчина. Гость был весь в крови и напугал хозяйку, которая благополучно скрылась.

Отойдя от шока, женщина вызвала охрану, сообщает сетевое издание «ЧелябинскСегодня». Оказалось, что взломщик прорывался в дом с боем, разбил веранду и выбил балконную дверь. Благодаря возникшему при этом шуму хозяйка и проснулась. Утреннего визитера бойцы группы быстрого реагирования обнаружили в одной из комнат. Мужчина прятался под столом и не желал вылезать. Во время ареста он даже попытался сопротивляться. Но из-за ранений, которые причинил себе сам, когда пытался проникнуть в чужое жилье, начал терять сознание из-за большой кровопотери. Позднее выяснилось, что налет на чужой дом мужчина совершил в состоянии спутанного сознания.

Ранее Фан рассказывал, что вор во Владимирской области вынес домашний кинотеатр из соседской квартиры. Материальный ущерб потерпевшая обозначила в 27 000 рублей.

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