«Газпром» отказался бронировать мощности «Ямала — Европы» на март

Москва, 14 февраля. Российский экспортер «Газпром» не стал номинировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу в марте. Кроме того, остались невостребованными предложенные дополнительные мощности для поставок по территории Украины.

Для брони на аукционах в понедельник были выставлены транзитные мощности в объеме 89,1 млн кубометров газа в сутки для польского участка. Предложенные Украиной мощности составили 9,8 млн кубометров топлива в сутки.

Поставки «Газпрома» по газотранспортной системе Украины ранее сократились вдвое от контрактных обязательств. Транзит российского энергоресурса сейчас составляет 58,62 млн кубометров против 109 млн кубометров в сутки, предусмотренных соглашением на текущий год.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт голубого топлива в Европу. При этом некоторое количество дополнительного газа все же поставляется в регион, пусть и не в тех объемах, которых ждут от компании, цитирует дипломата телеканал «Санкт-Петербург».