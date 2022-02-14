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«Газпром» отказался бронировать мощности «Ямала — Европы» на март

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 14:44
Экономика
«Газпром» отказался бронировать мощности «Ямала — Европы» на март
basket.fc-zenit.ru  /  Пресс-служба БК «Зенит»

Москва, 14 февраля. Российский экспортер «Газпром» не стал номинировать мощности трубопровода «Ямал — Европа» для транзита газа через Польшу в марте. Кроме того, остались невостребованными предложенные дополнительные мощности для поставок по территории Украины.

Для брони на аукционах в понедельник были выставлены транзитные мощности в объеме 89,1 млн кубометров газа в сутки для польского участка. Предложенные Украиной мощности составили 9,8 млн кубометров топлива в сутки.

Поставки «Газпрома» по газотранспортной системе Украины ранее сократились вдвое от контрактных обязательств. Транзит российского энергоресурса сейчас составляет 58,62 млн кубометров против 109 млн кубометров в сутки, предусмотренных соглашением на текущий год.

Постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов считает, что «Газпром» не обязан наращивать экспорт голубого топлива в Европу. При этом некоторое количество дополнительного газа все же поставляется в регион, пусть и не в тех объемах, которых ждут от компании, цитирует дипломата телеканал «Санкт-Петербург».

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Все новости / Экономика / «Газпром» отказался бронировать мощности «Ямала — Европы» на март
Газпром украина газ газопровод транзит газа поставки газа ямал - европа
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