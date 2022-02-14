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Во Владивостоке пройдет фестиваль японского кино
Общество
Во Владивостоке пройдет фестиваль японского кино
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Владивосток, 14 февраля. Генконсульство Японии во Владивостоке анонсировало проведение в конце февраля «Фестиваля японского кино во Владивостоке 2022».  

Уточняется, что в кинотеатре «Океан» с 25 февраля по 1 марта можно будет посмотреть шесть новейших японских фильмов, снятых в самых разных жанрах, среди них: комедия, анимация, мистический триллер и фантастика. Мероприятие пройдет при поддержке Японского фонда в сотрудничестве с ведущими японскими кинопрокатными компаниями, сообщает PrimaMedia.

Фестиваль организован в рамках «Года японо-российских межрегиональных и побратимских обменов», проводимого в 2020-2022 годах между Японией и Россией.

Ранее ФАН сообщал о подведении итогов Международного кинофестиваля экранизаций по произведениям современных писателей «Живая строка», проходившего 21–23 января в Комарово под Санкт-Петербургом. Члены жюри указали на сложности, с которыми сталкивается современное авторское кино на пути к зрителям.

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япония кино фестиваль
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