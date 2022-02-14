Мужчины-россияне призывного возраста не смогут въехать на территорию Украины

Киев, 14 февраля. Мужчинам из России призывного возраста закрыли въезд на Украину. Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

Как написал главред издания «Цензор.НЕТ» в Facebook, ограничения действуют неофициально.

«На неопределенный срок, как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов», — рассказал Бутусов.

Ранее Служба безопасности Украины обратилась к жителям страны из-за нагнетания паники в социальных сетях и СМИ. По данным ведомства, государство столкнулось с распространением фейков. Однако, как отметили в СБУ, украинцам не стоит поддаваться на эти провокации. В свою очередь Правительство Украины запретило депутатам Верховной рады выезжать за пределы страны.