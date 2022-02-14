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Мужчины-россияне призывного возраста не смогут въехать на территорию Украины

Политика
Мужчины-россияне призывного возраста не смогут въехать на территорию Украины
mvs.gov.ua  /  Портал МВС

Киев, 14 февраля. Мужчинам из России призывного возраста закрыли въезд на Украину. Об этом сообщает украинский журналист Юрий Бутусов.

Как написал главред издания «Цензор.НЕТ» в Facebook, ограничения действуют неофициально.

«На неопределенный срок, как минимум до конца военных маневров ВС РФ вблизи границ Украины, чтобы избежать провокационных инцидентов», — рассказал Бутусов.

Ранее Служба безопасности Украины обратилась к жителям страны из-за нагнетания паники в социальных сетях и СМИ. По данным ведомства, государство столкнулось с распространением фейков. Однако, как отметили в СБУ, украинцам не стоит поддаваться на эти провокации. В свою очередь Правительство Украины запретило депутатам Верховной рады выезжать за пределы страны.

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украина россия въезд
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