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Лесопромышленники предупредили о возможном росте цен на пиломатериалы в 2022 году

  /   Обновлено: 14 февраля 2022 14:26
Экономика
Лесопромышленники предупредили о возможном росте цен на пиломатериалы в 2022 году
pxhere.com

Москва, 14 февраля. Стоимость пиломатериалов рекордно подскочила в прошедшем году и за редким исключением остается на высоком уровне. Лесопромышленники опасаются, что подорожание продолжится и в 2022-м, пишет «Российская газета».

Негативный прогноз обусловлен ростом спроса в период строительного сезона. Участники рынка надеются, что цены на древесину будут отрегулированы таможенными пошлинами.

«Логистический кризис и выход из него тоже оказывают влияние на рынок древесины. Стоит учитывать и отложенный спрос на продукцию лесопромышленного комплекса: некоторые потребители отказались от покупок в 2021 году и перенесли траты на 2022 год. Также на увеличении цен скажется рост издержек производителей. Фонд оплаты труда, затраты на сырье, логистика, процессинг, комплектующие — все дорожает», — констатировал президент Национальной ассоциации лесопромышленников «Русский лес» Павел Карнаух.

Согласно оценкам Рослесинфорга, стоимость пиломатериалов снизится только к концу 2023 года при том условии, что мировая экономика преодолеет последствия пандемии.

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рост цен древесина лесная отрасль пиломатериалы
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