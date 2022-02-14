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Фрегат «Маршал Шапошников» применил систему «Полином» против подлодки ВМС США

Армия
Фрегат «Маршал Шапошников» применил систему «Полином» против подлодки ВМС США
ru.wikipedia.org  /  Общественное достояние

Москва, 14 февраля. ВМФ РФ постоянно отслеживает деятельность ВМС США и НАТО вблизи российских государственных границ и немедленно пресекает любые попытки их нарушения.

Источник в российском ВМФ прокомментировал ТАСС инцидент с американской атомной подлодкой (АПЛ) типа Virginia, которая была обнаружена противолодочными силами Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе Курил 12 февраля. По его словам, после обнаружения субмарины фрегат «Маршал Шапошников» использовал средства предупредительного глубинного бомбометания, а также задействовал гидроакустическую станцию «Полином».

«В ряде случаев корабль имеет право применить по лодке-нарушителю государственной границы свое оружие торпеду или глубинные бомбы. Этого не было сделано во избежание гибели экипажа лодки», — сообщил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что подлодка американских ВМС выполняла разведывательную операцию вблизи Курил. При этом некоторые эксперты убеждены, что ее целью был Тайвань.

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россия вмс сша фрегат
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