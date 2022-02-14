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Церемония прощания с актрисой Евгенией Брик пройдет в США

Общество
Церемония прощания с актрисой Евгенией Брик пройдет в США
instagram.com  /  @evgeniabrik

Лос-Анджелес, 14 февраля. Прощание с умершей от рака актрисой Евгенией Брик состоится в Лос-Анджелесе.

Актриса долгое время жила в США вместе со своей семьей. Там же она проходила лечение от онкологического заболевания. Брик скончалась 10 февраля в возрасте 40 лет.

«Простятся в узком кругу в Лос-Анджелесе, там же пройдет кремация, хоронить будут позже в Москве», — сообщил источник в окружении актрисы ТАСС.

Пока неизвестно, смогут ли друзья и коллеги Брик попрощаться с ней в Москве. Супруг актрисы режиссер Валерий Тодоровский пока находится в США.

Дочь актрисы Зоя не знает, что ее мать ушла из жизни. Об этом рассказали друзья семьи артистки.

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