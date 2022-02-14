Хуснуллин связал рост цен на жилье с нехваткой дешевой рабочей силы в России

Москва, 14 февраля. Одним из факторов роста цен на жилую недвижимость в России стало отсутствие дешевой рабочей силы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он считает, что нехватка мигрантов в строительной отрасли оказала негативное влияние на рынок жилья. Отъезд граждан из ближнего зарубежья привел к росту зарплат строителей на 30%, и это вылилось в удорожание всего строительства примерно на 7-8%.

«Стройка подорожала в мире на 15%. Плюс реально подорожали цены внутри страны. Плюс еще один немаловажный фактор, про который говорю — у нас нет дешевой рабочей силы. Сегодня себестоимость дешевой рабочей силы — мигрантов на стройках — составляет 25%», — пояснил Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о создании межведомственной комиссии Совбеза по совершенствованию государственной миграционной политики.

За прошлый год цены на стройматериалы выросли почти на треть, поэтому стоимость квадратного метра жилья увеличилась в среднем на 10%. В 2022-м данный показатель составит 5-15%, приводит INFOX оценки аналитиков.