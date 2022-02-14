Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей

Первый заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко встревожен тем, что Минкульт отозвал проект указа о «сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Ранее документ подвергли критике более 30 российских кинодеятелей, в том числе Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Александр Роднянский, Федор Бондарчук. Представители отечественной киноиндустрии направили на имя министра культуры Ольги Любимовой письмо, в котором подвергли критике предложенную редакцию документа. В решении Минкульта об отзыве проекта говорится, что необходимо искать «новые подходы» в продвижении в обществе традиционных ценностей, сообщает «Коммерсантъ». Ранее концепцию раскритиковали также в российской театральной среде.

По мнению Геннадия Онищенко, вызывает серьезную тревогу столь поспешная реакция на критику со стороны ограниченного круга лиц в таком важном вопросе, как традиционные ценности.

«Никто не ставит под сомнение профессионализм киносообщества, но у нас в стране есть не только кино. Есть писатели, которые, на мой взгляд, все-таки ближе к нравственным ценностям. Есть философы, есть Академия наук, есть Академия образования, есть педагогическое сообщество. Почему не слышно их мнения? Или в данном случае действует принцип — кто громче крикнет? Кто кого перекричит?!» — поделился Онищенко своей тревогой с ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам заместителя президента РАО, есть опасения, что отзыв такого важного документа может стать знаком того, что будет пересмотрена вся концепция российских духовно-нравственных ценностей.

«Такая поспешная реакция может выдавать панику уважаемого министерства, пасующего перед критикой со стороны довольно небольшой части нашего общества. Это демонстрация беспомощности, я бы так сказал. Тут впору спросить: «С кем вы, мастера культуры?». Что имеется в виду под «новыми подходами» в вопросе, касающемся нравственных ценностей?! А то «ах, как же так [говорится в письме кинодеятелей], нас будут рецензировать»! Ну и правильно! Пусть рецензируют! Пока у нас, похоже, единственный «цензор» — это доход кинотеатров, других критериев, получается, нет?! Так можно договориться до того, что «можно» и порнографию показывать, тогда доход явно будет больше!» — с иронией отметил Онищенко.

По мнению заместителя президента РАО, в вопросе защиты традиционных ценностей России не стоит ориентироваться на западный мир.

«На этой теме готовы оттоптаться все, кому не лень, особенно те, кто хочет забрать у нас наши традиции, основы нашего жизненного уклада. Но я считаю, что в этом вопросе именно государство должно определиться со своим пониманием этого вопроса и довести результат до тех, кто занимается воспитанием подрастающего поколения», — подчеркнул собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В качестве примера неправильного, с его точки зрения, отношения к теме традиционных ценностей Геннадий Онищенко привел ситуацию 90-х годов. По словам собеседника ФАН, в то время в нашей стране нравственные ориентиры оказались размыты, уступив место чуждым нам ценностям.

«Прошло то время, когда у нас пытались насаждать космополитические ценности. Считаю, что сегодня государственному органу в таком вопросе нельзя демонстрировать свою беспомощность, пасовать перед звонкими раскрученными именами, перед теми, кто всех пытается перекричать», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Документ, вокруг которого разгорелась дискуссия, разработан Российским научно-исследовательским институтом культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева. Проект указа призван отрегулировать действия правительства в сфере сохранения традиционных ценностей и обеспечить моральное лидерство России на международной арене. На начало февраля на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru в поддержку обсуждаемого проекта указа проголосовала почти 101 тысяча человек, против — около 79 тысяч, сообщает «Коммерсантъ».

В адресованной американским журналистам статье «С кем вы, мастера культуры?» писатель Максим Горький в 1932 году призывал тогдашних лидеров общественного мнения определиться в своей нравственной и политической позиции.