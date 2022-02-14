Алла Пугачева в элегантной тунике посетила день рождения Татьяны Тарасовой

Москва, 14 февраля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, воспитавшая не одного чемпиона по фигурному катанию, 13 февраля отметила свой 75-летний юбилей, пишет Teleprogramma.pro.

Застолье в честь этой прекрасной даты Татьяна Тарасова устроила в своей московской квартире. Татьяна Анатольевна приняла у себя самых близких и дорогих сердцу людей. Среди них была и Примадонна всея Руси — Алла Борисовна Пугачева. Она, как и полагается, прибыла в компании со своим молодым мужем — пародистом Максимом Галкиным.

На своей странице в Instagram певица поделилась совместным снимком с юбиляршей, который был сделан непосредственно во время празднования дня рождения.

instagram.com / @alla_orfey

«Великолепно отметили ЮБИЛЕЙ Татьяны Тарасовой. ЖИВЕМ ДАЛЬШЕ!!!» — подписала публикацию певица.

Пугачева пришла к подруге на праздник, распустив волосы. Они очень красиво струились по плечам Примадонны.

Пугачева решила надеть одежду оливкового оттенка. Она примерила наряд, состоящий из туники и брюк, но в кадре их не видно, возможно, это вовсе и не брюки, а юбка. Не секрет, что Примадонна любит короткие юбки и платья и даже в почтенном возрасте не против оголить ножки, не стесняясь показывать их публике.

Образ певицы дополнили массивные украшения — колье и кольцо в виде цветков с черными лепестками.

Стоит отметить, что женщины давно дружат.

Об этом в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ в прошлом году рассказала сама Тарасова.

«Алла Борисовна подарила мне шубу. Она была на моем дне рождения. Я ее обожаю! Это такая белая норка до колена. Очень уютная!» — заявила тренер.

Татьяна Анатольевна также не скрывает своей любви к Примадонне.

«Я ее люблю столько, сколько она поет! Поколение, которое выросло на ее творчестве», — признается Тарасова.

Именинница и сама часто бывает в гостях у подруги и признается, что в шоке от того, как выглядит Алла Пугачева в свои годы.

«Она выглядит потрясающе!» — говорит Татьяна Тарасова.

Ранее сообщалось, как Татьяна Тарасова вернулась домой после госпитализации.