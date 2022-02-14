Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 15:18
15:18
Уфимский пенсионер изнасиловал гостившую в его доме 11-летнюю внучку
15:18
Тарасова назвала идиотским решение МОК не проводить церемонию награждения фигуристов на ОИ
15:17
Экономика
Почти 300 млрд рублей потратят в России на решение проблем обманутых дольщиков
15:16
Общество
Marvel выпустила трейлер продолжения фильма «Доктор Стрэндж» с Камбербэтчем
15:16
Армия
Леонков: предупредительный огонь ВМФ РФ у берегов Курил обескуражил ВМС США
15:16
Экономика
Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике
15:14
Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
15:12
Общество
Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей
15:11
Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
15:09
Общество
Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде
Все новости

Олимпиада и коронавирус сдвинули сроки доставки грузов из КНР в Россию

Экономика
Олимпиада и коронавирус сдвинули сроки доставки грузов из КНР в Россию
moskal.in.ua

Пекин, 14 февраля. Автоперевозчики и члены ассоциации «Сообщество топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК) сообщили о задержке грузов из Китая на срок до двух недель.

Причиной стало проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, а также ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Товары с заводов в Пекине можно будет забрать только после 14 марта, пишут «Ведомости».

Кроме того, вспышки COVID-19 в городах Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Гуанчжоу и в провинции Хэнань вынудили приостановить передвижения между некоторыми районами КНР. Это также повлияло на сроки перемещения грузов.

Тем временем Минтранс РФ решил усилить контроль за формированием цен на продукты по всей цепочке. Ведомство порекомендовало транспортным компаниям сдержать рост цен на доставку. Однако депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с INFOX выразил недоумение в связи с подобным шагом. Он уверен, что единственным выходом является развитие внутреннего рынка грузоперевозок.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Олимпиада и коронавирус сдвинули сроки доставки грузов из КНР в Россию
китай кнр грузоперевозки пандемия
Комментировать