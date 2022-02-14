Олимпиада и коронавирус сдвинули сроки доставки грузов из КНР в Россию

Пекин, 14 февраля. Автоперевозчики и члены ассоциации «Сообщество топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК) сообщили о задержке грузов из Китая на срок до двух недель.

Причиной стало проведение Олимпийских и Паралимпийских игр, а также ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Товары с заводов в Пекине можно будет забрать только после 14 марта, пишут «Ведомости».

Кроме того, вспышки COVID-19 в городах Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Гуанчжоу и в провинции Хэнань вынудили приостановить передвижения между некоторыми районами КНР. Это также повлияло на сроки перемещения грузов.

Тем временем Минтранс РФ решил усилить контроль за формированием цен на продукты по всей цепочке. Ведомство порекомендовало транспортным компаниям сдержать рост цен на доставку. Однако депутат Госдумы Евгений Федоров в разговоре с INFOX выразил недоумение в связи с подобным шагом. Он уверен, что единственным выходом является развитие внутреннего рынка грузоперевозок.