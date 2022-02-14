Волочкова рассказала о невероятном теле своего «нереально молодого» возлюбленного

Встречая нового мужчину, балерина Анастасия Волочкова не задумывается о том, сколько продлятся эти отношения. В беседе с ФАН в этом призналась сама светская львица.

По словам собеседницы, этот День святого Валентина она проведет вместе с мужчиной, которого встретила на днях.

«В такой день невозможно быть одной. У меня такая жизнь, что когда заканчивается одна романтическая история, то незамедлительно начинается другая, вот, новая началась позавчера. Буду с ним проводить этот прекрасный праздник. Сейчас с нашей чудесной хозяюшкой думаем, как вырыть сердце в снегу и украсить его лепестками алых роз для того, чтобы порадовать нового человека и сделать этот день самым прекрасным и романтичным», — сообщила балерина.

Анастасия Волочкова также раскрыла подробности о личности своей новой пассии.

«Бизнесмен. Занимается очень красивым, добрым делом, скажу так, строительного характера. Очень классный. Сексуальный. У него невероятное тело, спортивное, мощное. Он младше меня. Нереально молодой человек», — поведала собеседница ФАН.

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В завершение она добавила, что всегда старается насладиться каждой минутой рядом с дорогим человеком.

«Многие люди сегодня хотели бы, чтобы рядом был человек, которому можно сказать: «Я тебя люблю. Ты мне нравишься. Это кайф — быть вместе», но у них нет такого человека. Когда я встречаю человека, я не думаю, какое количество времени этим отношениям суждено продлиться», — подытожила светская львица.

Ранее Анастасия Волочкова через ФАН поздравила с днем рождения певца Юрия Лозу. По ее словам, артист обладает мужеством, которое позволяет ему быть правдорубом.