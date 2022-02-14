Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 15:18
15:17
Экономика
Почти 300 млрд рублей потратят в России на решение проблем обманутых дольщиков
15:16
Общество
Marvel выпустила трейлер продолжения фильма «Доктор Стрэндж» с Камбербэтчем
15:16
Армия
Леонков: предупредительный огонь ВМФ РФ у берегов Курил обескуражил ВМС США
15:16
Экономика
Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике
15:14
Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
15:12
Общество
Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей
15:11
Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
15:09
Общество
Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде
15:09
Общество
ЛДПР собирает ложные материалы СМИ о состоянии Жириновского для обращения в суд
15:07
Экономика
Официальный курс евро на 15 февраля вырос более чем на рубль
Все новости

Песков подтвердил, что проект о традиционных ценностях в России будет дорабатываться

Общество
Песков подтвердил, что проект о традиционных ценностях в России будет дорабатываться
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 14 февраля. Проект Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей в России пройдет стадию доработки.

Отмечается, что данный проект вызвал критику многих деятелей культуры и общественности в целом. Об этом заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что многие деятели культуры выступили с очень серьезной обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что работа будет продолжена над документом», — подчеркнул он.

Минкультуры России ранее приняло решение приостановить обсуждение проекта Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Документ разработал российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Песков подтвердил, что проект о традиционных ценностях в России будет дорабатываться
песков проект традиционные ценности
Комментировать