Песков подтвердил, что проект о традиционных ценностях в России будет дорабатываться

Москва, 14 февраля. Проект Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей в России пройдет стадию доработки.

Отмечается, что данный проект вызвал критику многих деятелей культуры и общественности в целом. Об этом заявил в беседе с журналистами официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что проект будет дорабатываться, и мы знаем, что многие деятели культуры выступили с очень серьезной обоснованной критикой. Мы рассчитываем на то, что работа будет продолжена над документом», — подчеркнул он.

Минкультуры России ранее приняло решение приостановить обсуждение проекта Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Документ разработал российский НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева.