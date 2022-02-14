Банги, 14 февраля. Дезинформационная кампания иностранных СМИ связана с успехами национальной армии Центральноафриканской Республики (FACA) и ее российских союзников, считает пресс-секретарь лидера президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем. Об этом сообщает Radio Centrafrique.

По мнению Мокпема, ангажированные издания, получающие финансирование от стран коллективного Запада, намеренно распространяют фейки, чтобы очернить репутацию правительственных войск и отечественных специалистов, которых иностранные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Однако вбросы не влияют на результативность военнослужащих ЦАР, считает пресс-атташе лидера республики.

Консультативная поддержка российских инструкторов позволила бойцам FACA ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и вернуть в страну мир. Благодаря обучению у специалистов, вооруженные силы ЦАР разгромили боевиков и вернули контроль над более чем 90% территорий государства.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Политик призвал сограждан игнорировать фейки и не способствовать их распространению. Также Мокпем рекомендовал центральноафриканцам тщательно проверять информацию, прежде чем транслировать ее в публичное пространство.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявил, что информационное давление на FACA оказывают силы, сотрудничающие с радикалами. По его мнению, распространять вбросы могут только те, кто не знаком с сутью происходящих в регионе событий.