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Американские ученые использовали клетки человеческого сердца для создания рыбки-робота

Видео

Сотрудники Гарвардской школы инженерных и прикладных наук стали на шаг ближе к созданию искусственного сердца. Ученые смогли сделать из клеток органа рыбу.

Исследователи продемонстрировали прототип рыбки данио. С первого взгляда сложно понять, что существо — робот. Малышка весит всего 25 миллиграммов. В ее состав входят стволовые клетки, гидрогель и бумага.

«Идея состоит в том, что мы взяли два кусочка сердечной мышцы. Когда рыба плывет она машет хвостом туда-сюда. Так и получается движение», — объясняет профессор Кевин Кит Паркер.

Плавать сам по себе робот может больше ста дней. Его движения зависят от сокращения сторон плавника. Скорость максимально приближена к настоящей рыбке.

По словам ученых, эксперимент служит для многих целей. Во-первых, он поможет в будущем развить процесс создания биомеханических устройств. Во-вторых, лучше изучить механизмы работы сердца. И в-третьих, приблизить исследователей к изобретению искусственного мышечного насоса.

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рыба-робот
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