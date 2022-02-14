Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 15:18
15:17
Экономика
Почти 300 млрд рублей потратят в России на решение проблем обманутых дольщиков
15:16
Общество
Marvel выпустила трейлер продолжения фильма «Доктор Стрэндж» с Камбербэтчем
15:16
Армия
Леонков: предупредительный огонь ВМФ РФ у берегов Курил обескуражил ВМС США
15:16
Экономика
Эфир: Как информационная атака Запада против России отразится на украинской экономике
15:14
Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
15:12
Общество
Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей
15:11
Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
15:09
Общество
Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде
15:09
Общество
ЛДПР собирает ложные материалы СМИ о состоянии Жириновского для обращения в суд
15:07
Экономика
Официальный курс евро на 15 февраля вырос более чем на рубль
Все новости

Минобороны Литвы заявило о скором прибытии в страну дополнительных сил НАТО

Армия
Минобороны Литвы заявило о скором прибытии в страну дополнительных сил НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Вильнюс, 14 февраля. Североатлантический альянс на этой неделе перебросит дополнительный воинский контингент на территорию Литвы.

В сообщении литовского минобороны говорится, что подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО прибудет из Германии. Отмечается, что решение об усилении военного присутствия в регионе было принято из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что Германия выделяет дополнительных военных боевой группе передовых сил Альянса, находящейся в Рукле. В этом подразделении под немецким командованием сейчас служат около 1200 бойцов военно-политического блока.

Ранее сообщалось, что первая постоянная группировка войск Североатлантического альянса появится в Румынии уже в ближайшее время. Известно, что Брюссель рассматривает возможность размещения сил и в других странах Черноморского региона, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Литвы заявило о скором прибытии в страну дополнительных сил НАТО
нато германия военные литва
Комментировать