Минобороны Литвы заявило о скором прибытии в страну дополнительных сил НАТО

Вильнюс, 14 февраля. Североатлантический альянс на этой неделе перебросит дополнительный воинский контингент на территорию Литвы.

В сообщении литовского минобороны говорится, что подкрепление в боевую группу передовых сил НАТО прибудет из Германии. Отмечается, что решение об усилении военного присутствия в регионе было принято из-за обострения ситуации вокруг Украины.

Отмечается, что Германия выделяет дополнительных военных боевой группе передовых сил Альянса, находящейся в Рукле. В этом подразделении под немецким командованием сейчас служат около 1200 бойцов военно-политического блока.

Ранее сообщалось, что первая постоянная группировка войск Североатлантического альянса появится в Румынии уже в ближайшее время. Известно, что Брюссель рассматривает возможность размещения сил и в других странах Черноморского региона, передает «Царьград».