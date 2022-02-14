Спасатели достали мужчину из арыка в Казахстане

Житель города Семей в Восточно-Казахстанской области попал в оросительный канал. Ему на помощь пришли местные спасатели.

Инцидент произошел 13 февраля на улице Гагарина. Мужчина по неизвестной причине оказался в арыке. Его заметили местные жители, но решили не оказывать помощь самостоятельно. Люди предположили, что неизвестный получил травмы при падении.

Очевидцы сняли на видео, как происходил процесс спасения. На кадрах видно двух сотрудников СПЧ-2, которые вытаскивают мужчину и кладут на носилки.

Сейчас жителю Семея оказывают помощь медики. Об этом заявили представители пресс-службы ДЧС ВКО. Состояние пострадавшего неизвестно.