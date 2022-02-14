Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 февраля 15:17
15:14
Шоу-бизнес
Победительница первого сезона шоу «Гoлос» Гарипова впервые станет матерью
15:12
Общество
Онищенко встревожен отзывом документа о традиционных ценностях после критики кинодеятелей
15:11
Общество
Пианист Иван Бессонов: Мое первое выступление в Петербургской филармонии было авантюрой
15:09
Общество
Пассажиры вытолкали заблокировавший проезд автобус с дороги в Калининграде
15:09
Общество
ЛДПР собирает ложные материалы СМИ о состоянии Жириновского для обращения в суд
15:07
Экономика
Официальный курс евро на 15 февраля вырос более чем на рубль
15:07
Армия
Подполковник Марочко заявил о возможных провокация ВСУ в Донбассе в конце февраля
15:05
Олимпийские игры 2022
Гутников заявил, что давление на российских спортсменов идет со стороны WADA
15:04
Общество
Пресс-служба ЛДПР сообщила, что Жириновский находится в стабильном состоянии
15:02
Происшествия
Москалькова вновь потребовала объяснений по поводу недопуска врачей к ректору «Шаники»
Все новости

Спасатели достали мужчину из арыка в Казахстане

Происшествия

Житель города Семей в Восточно-Казахстанской области попал в оросительный канал. Ему на помощь пришли местные спасатели.

Инцидент произошел 13 февраля на улице Гагарина. Мужчина по неизвестной причине оказался в арыке. Его заметили местные жители, но решили не оказывать помощь самостоятельно. Люди предположили, что неизвестный получил травмы при падении.

Очевидцы сняли на видео, как происходил процесс спасения. На кадрах видно двух сотрудников СПЧ-2, которые вытаскивают мужчину и кладут на носилки.

Сейчас жителю Семея оказывают помощь медики. Об этом заявили представители пресс-службы ДЧС ВКО. Состояние пострадавшего неизвестно.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Спасатели достали мужчину из арыка в Казахстане
казахстан спасение
Комментировать