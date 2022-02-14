Кризис на Украине стал фактором роста нефтяных цен в Японии

Токио, 14 февраля. Цена нефти на Токийской товарно-сырьевой бирже подскочила до максимумов в начале рабочей недели. Она приблизилась к уровню 63 тысяч иен, или 546 долларов за килолитр, что соответствует около 6,289 барреля.

Такой отметки стоимость черного золота не достигала с 2014 года. Эксперты связывают это с реакцией на эскалацию напряженности вокруг Украины. Рынок опасается возможного сокращения поставок нефти из России в случае введения против страны санкций со стороны Европы и США.

Кроме того, инвесторы считают, что Евросоюз может увеличить использование нефтепродуктов, если возникнут проблемы с российским экспортом газа. В Японии уже наблюдают стремительный рост цен на бензин и дизельное топливо.

Другие мировые торговые площадки также отмечают повышение биржевой стоимость нефти. Котировки марки Brent впервые за семь лет взлетели до 96 долларов за баррель.