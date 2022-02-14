Кремль ожидает, что на следующих Играх российские спортсмены выступят под флагом РФ

Пекин, 14 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о надеждах Кремля на выступление российских спортсменов на следующих Играх под символами страны.

Сборная России выступает на Олимпийских играх и чемпионатах мира без национальных флага и гимна из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Постановление имеет силу до декабря 2022 года.

Российские спортсмены выступают в Китае как команда Олимпийского комитета России. По словам Пескова, Кремль ожидает, что на следующих Играх российские спортсмены будут представлять страну под национальным флагом и гимном.

На текущей Олимпиаде в Пекине используется флаг ОКР, а вместо гимна звучит музыка композитора Петра Чайковского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ прокомментировал решение МОК перенести церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов в рамках ОИ.