Москва, 14 февраля. Коллективный Запад подталкивает Москву к тому, чтобы Россия не ограничивалась ответом на агрессию Украины в Донбассе и навела порядок как минимум во всей Восточной Европе.

Речь идет, в частности, о вытеснении войск НАТО из Прибалтики, Румынии и Польше. США на самом деле провоцируют Россию именно на большую военную операцию по усмирению Европы, но пытаются главной виновницей будущего конфликта сделать Украину. Это стандартная тактика Вашингтона — выбрать наиболее слабую фигуру и перевести стрелки с себя, повесив на неё всех собак. На самом деле США подставляют именно Европу и вполне могут напроситься, но без ожидаемого гешефта от такой крупной трансформации как минимум части европейского пространства. Россия в итоге действительно может начать масштабную операцию по наведению порядка в Европе после быстрого усмирения Украины. Американцам же придется лишь молча смотреть и утешать на расстоянии своих европейских марионеток.

Неожиданное для многих европейцев продолжение операции по принуждению Киева к миру в беседе с Владимиром Соловьевым предсказал бывший руководитель израильских спецслужб Яков Кедми, иронично отметив, что США грозят за Украину такими санкциями, что России можно не останавливаться до самого Ла-Манша. Вашингтон будто намекает, что ради таких ограничений можно развернуть и куда более крупную операцию по подавлению русофобии.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Вы уж столько кар обещали из-за вторжения на Украину. По этой цене можно взять и Восточную Европу. Сама цена, которую назначил Запад за применение силы в этой никчемной Украине, она вполне достойна того, чтобы навести порядок во всей Европе. Конец сезона. Распродажа. Три за одну цену. Американские базы Германии, американские базы в Прибалтике и Польше, а также Украина — все по одной цене. Они ведут именно к этому, и при определенных обстоятельствах такая операция может начаться. Украина ведь не требует больших усилий, да и не там находятся центры принятия решений. Вот и придется навести порядок еще и в Европе после обострения на Украине, и США ничего уже сделать не смогут», — озвучил свой прогноз военный эксперт.

Кедми добавил, что Вашингтон пытается заранее снять с себя вину за серьезные перемены в ЕС и поэтому концентрирует все внимание именно на Украине — мол, только из-за неё все и начнется. Поэтому здесь и готовится большая военная провокация. Рационально оценив угрозу, российский МИД попросил своих дипломатов на Украине на время покинуть возможный эпицентр преступных экспериментов США. Сейчас здесь действительно становится опасно, так как американцы намерены разжечь конфликт любой ценой.

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