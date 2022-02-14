Российские десантники отработали уничтожение диверсантов в приграничных районах Белоруссии

Минск, 14 февраля. Подразделения Воздушно-десантных войск ВС РФ выполнили задачи по укреплению белорусской границы в рамках учений Союзного государства, сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии.

По данным ведомства, российские десантники выполняли задачи совместно с силами специальных операций белорусской армии. В частности, военные отработали уничтожение диверсантов условного противника и незаконных вооруженных формирований.

«Подразделения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации производят усиление участков государственной границы», — говорится в пресс-релизе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, когда ВС РФ покинут территорию республики. Он также анонсировал встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, передает «Царьград».