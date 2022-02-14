Песков заявил, что День влюбленных не повлиял на работу администрации президента

Москва, 14 февраля. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о своем отношении ко Дню святого Валентина, которые отмечается 14 февраля.

По словам Пескова, он со своей супругой Татьяной Навкой отмечает этот праздник «каждый день». В Кремле 14 февраля — это обычный рабочий день, поэтому праздник никак не повлиял на работу администрации президента.

«Мы работаем. Каждый в личном плане определяет свое отношение к этому празднику», — подчеркнул пресс-секретарь президента России Владимира Путина.

Празднование Дня всех влюбленных в России необходимо отменить. Соответствующее заявление ранее сделал депутат Государственной думы Виталий Милонов.