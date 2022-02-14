Аналитик Иманишвили спрогнозировал динамику мировых цен на продовольствие

Москва, 14 февраля. Цены на продовольствие и энергоносители, поднявшиеся в 2021 году, стали одной из причин мировой инфляции, рассказал аналитик Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Арчил Иманишвили.

Если дальнейшее подорожание энергоносителей и продуктов продолжится, инфляция в РФ и других странах не остановится.

«Согласно прогнозу МВФ, цены на эти товары на международных рынках в текущем году будут умеренными. Это значит, что они не будут расти во всех странах, включая Россию. Но последствия прошлогоднего ценового скачка продолжат влиять на инфляцию, поэтому цены на продовольствие останутся высокими и в 2022 году», — цитирует Иманишвили агентство «Прайм».

Стоимость продуктов в 2021 году по всему миру выросла на 35–50%. Подорожали пшеница, мясо, сахар, масло. В России цены на них поднялись на 12%, топливо подорожало на 11%. Инфляция в стране находилась на уровне 8,4%.

Хлебобулочные изделия в 2022 году могут подорожать на 8-9%, заявил ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Эксперт кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова объясняла, что на динамику цен на молочные продукты дополнительно влияет эпидемиологическая обстановка, а также колебания курса рубля. Из-за сокращения сырьевой базы и роста цен на импортные ингредиенты молоко неизменно будет дорожать, приводит ее прогноз «ФедералПресс».