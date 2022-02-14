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Сообщения западных СМИ о готовящемся выводе сил НАТО с Украины могут оказаться вбросом

Армия
Сообщения западных СМИ о готовящемся выводе сил НАТО с Украины могут оказаться вбросом
wikipedia.org  /  Sgt. Daniel Cole

Москва, 14 февраля. Сообщения западных СМИ о выводе военнослужащих стран НАТО с территории Украины могут оказаться лишь информационным прикрытием для готовящегося наступления ВСУ в Донбассе.

В настоящее время коллективный Запад во главе с США пытается добиться, чтобы в сознании международного сообщества укрепилась мысль о том, что в скором времени на украинской территории не останется военнослужащих из стран Североатлантического альянса. Именно поэтому в западных СМИ стали появляться сообщения о выводе воинского контингента.

Однако дело в том, что речь идет о зарубежных изданиях, в прошлом отличившихся чередой фейковых публикаций, включая материал Bloomberg о том, что Россия якобы уже начала «вторжение» на Украину. Отмечается, что информация о выводе сил НАТО может быть вбросом, который является частью военной авантюры.

Эксперты считают, что ВСУ могут воспользоваться информационным прикрытием, чтобы начать наступление в Донбассе. При этом у стран Запада будут все основания заявлять, что они не имеют никакого отношения к агрессивным действиям Киева на юго-востоке.

Ранее в Кремле неоднократно говорили, что РФ не собирается ни на кого нападать. Политики на Украине также не верят в тиражируемые СМИ слухи о «вторжении». При этом страны Запада продолжают поставлять Киеву оружие и перебрасывать в страну своих военных, передает «Царьград».

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