Песков: отказ Киева от вступления в НАТО поспособствовал бы стабилизации обстановки

Москва, 14 февраля. Отказ Киева от идеи вступления в Североатлантический альянс помог бы снизить напряжение вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Об этом пресс-секретарь российского лидера рассказал 14 февраля в ходе беседы с представителями СМИ.

«Безусловно, это был бы шаг, который существенно поспособствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности», — подчеркнул Песков.

Ранее сообщалось, что комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал два варианта постановления об обращении к российскому лидеру Владимиру Путину признать Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.